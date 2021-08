Tokyo Olympics 2020 : हॉकी के क्वार्टरफाइनल में भारत ने ब्रिटेन को 3-1 रौंदा, सेमीफाइनल 3 अगस्त को

नई दिल्ली। टोक्यो ओलंपिक 2020 (Tokyo Olympics 2020) में हॉकी के क्वार्टरफाइनल (quarterfinals) मुकाबले में भारत ने ब्रिटेन को 3—1 से हरा (hockey India beat Britain 3-1) दिया है। इस जीत के साथ ही भारत की एक और मेडल की उम्मीदे बढ़ गई हैं। बता दें कि भारत 41 सालों बाद सेमीफाइनल मुकाबला टोक्यो ओलंपिक में एक बार फिर खेलेगा।

बता दें कि आठ बार की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) के क्वार्टर फाइनल मुकाबले मनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली टीम (Indian Men’s Hockey Team) ने रविवार को ब्रिटेन को 3-1 से हरा दिया है।

इस मुकाबले में भारत के लिए दिलप्रीत सिंह, गुरजंत सिंह और हार्दिक सिंह ने 1-1 गोल किया है, जबकि ब्रिटेन का एकमात्र गोल वार्ड ने तीसरे क्वार्टर की समाप्ति से कुछ क्षण पहले पेनल्टी कॉर्नर पर किया है। ओलंपिक में भारत और ब्रिटेन का सामना 9वीं बार हुआ और भारत ने अब जीत-हार का अपना रिकॉर्ड 5-4 कर लिया है।

57' GOALLLL! 🔥

Great tackle by Hardik Singh and a great run after that.

In his second attempt, he finds another goal for India.

🇮🇳 3:1 🇬🇧#INDvGBR #IndiaKaGame #HaiTayyar #Tokyo2020 #TeamIndia #TokyoTogether #StrongerTogether #HockeyInvites #WeAreTeamIndia #Hockey pic.twitter.com/nXCgU74fUN

— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 1, 2021