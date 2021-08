Tokyo olympics 2020: बजरंग ने जीता कुश्ती में कांस्य,कजाकिस्तान के पहलवान को 8-0 से हराया

Tokyo Olympics : भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया (Bajrang Punia) पुरुषों का 65 किग्रा फ्रीस्टाइल में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। ओलंपिक में बजरंग का यह पहला मेडल है। ब्रॉन्ज मेडल मैच में बजरंग ने कजाकिस्तान के पहलवान डाउलेट नियाजबेकोव (Doulet Niyazbekov) 8-0 से हरा दिया। इसी के साथ भारत के खाते में एक और मेडल जुड़ गया है। इस ओलंपिक में उसने अब तक 6 मेडल जीत लिए हैं।बजरंग की जीत के बाद उनके पिता ने कहा कि मेरे बेटे ने मेरा सपना पूरा कर दिया।

News Flash:

Bajrang Punia wins Bronze medal.

Bajrang BEAT reigning World Silver medalist Daulet Niyazbekov 8-0.

Its 6th medal for India at Tokyo 🥳 #Tokyo2020 #Tokyo2020withIndia_AllSports pic.twitter.com/XFf5NAB2Ha

