दुखद: इंडस्ट्री को फिर लगा झटका, 70 साल की उम्र में निधन इस एक्टर ने ली अंतिम सांस

Bon Jovi Bassist Alec John Such Death: पॉप्युलर अमेरिकन रॉक बैंड Bon Jovi के बेसिस्ट और फाउंडर एलेक जॉन सच (Alec John Such) का निधन हो गया है। 70 वर्षीय एलेक जॉन सच (Alec John Such death reason) की मौत कब और कैसे हुई है, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है।

एलेक के निधन से फैंस को बड़ा शॉक लगा है। एलेक जॉन सच के निधन की जानकारी उनके ग्रुप ने सोशल मीडिया पर दी है।

उनके बैंड के एक मेंबर जॉन बोन जोवी ने एलेक को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी और ट्वीट किया, ‘तुम बहुत याद आओगे एलेक जॉन सच। हमारे प्यारे दोस्त एलेक जॉन सच के निधन की खबर से बड़ा झटका लगा है। बॉन जोवी का फाउंडिंग मेंबर होने के नाते उन्होंने इस बैंड के फॉर्मेशन में अहम भूमिका निभाई थी।

सच कहें तो हमें एक-दूसरे तक का रास्ता उन्हीं के जरिए मिला था। उनके साथ बिताई स्पेशल यादें मेरे चेहरे पर स्माइल और आंखों में आंसू ले आती हैं।’ एलेक जॉन सच (Who was Alec John Such) 1983 से 1994 तक बॉन जोवी बैंड में बेसिस्ट के रूप में शामिल रहे थे।

इससे पहले वह The Message नाम के एक बैंड का हिस्सा रहे थे। एलेक जॉन सच ने बैंड के पहले 5 रिकॉर्ड्स पर Base प्ले किया था। Base बजाना ही उनकी खासियत थी। एलेक जॉन सच ने साल 1994 में अपने बैंड का साथ छोड़ दिया। भले ही एलेक बैंड से अलग हो गए थे, पर बैंड मेंबर्स उन्हें अपने दिल से नहीं निकाल पाए।