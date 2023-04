यात्रीगण कृपया ध्यान दें! लखनऊ चंडीगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस (12231, 12232) देखकर न करें भरोसा, नहीं तो जिंदगीभर पड़ेगा पछताना

लखनऊ। लखनऊ चंडीगढ़ सुपरफास्ट (12231, 12232) इस समय पैसेंजर ट्रेन को फेल किए हुए है। रविवार 23 अप्रैल को चंडीगढ़ से लखनऊ जंक्शन के लिए 667 किलोमीटर की यात्रा को 16 घंटा 30 मिनट का एक नया रिकॉर्ड तय किया है। यह ट्रेन शनिवार 22 अप्रैल को 21 बजकर 05 मिनट पर चंडीगढ़ से निधारित समय सारणी से रवाना हुई, लेकिन लखनऊ जंक्शन पर 23 अप्रैल को 13 बजकर 30 मिनट पर पहुंची। जबकि इसके लखनऊ जंक्शन पर पहुंचने का समय सुबह 08 बजकर 25 मिनट तय है।

इस वजह से कई यात्रियों को जो दूसरी ट्रेन पकड़नी थी वह छूट गई। इसके अलावा कई छात्र-छात्राओं को परीक्षा में शामिल होना था। वह नहीं शामिल हो पाए। इसके साथ ही कई यात्री ऐसे मिले जिन्होंने बताया कि मुझे डॉक्टर को दिखाना था अब कैसे दिखा पांउगा? अब सवाल उठता है कि रेलवे विभाग सुपरफास्ट सेवा दिखा कर अपनी जेबें तो भर रहा हैं, लेकिन सुपरफास्ट के नाम पर जनता से जो छलावा हो रहा है। उसकी भरपाई कौन करेगा?

ट्रेन के सुबह 08 बजकर 25 मिनट यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंचने की समय सारणी देख यात्री अपना कार्यक्रम नि​र्धारित करते हैं। इस बारे में जब एक यात्री ने रेल मंत्रालय व रेलमंत्री अश्चिनी वैष्णव को टैग करते हुए ट्वीट किया तो रेल सेवा ने जबाव देते हुए ट्वीटर यूजर से कहा कि आप कृपया यात्रा की डिटेल (पीएनआर स्टेट्स यूटीएस नंबर) और मोबाइल नंबर दें। सहित अन्य सुझाव देकर कहा कि 139 डॉयल करें।

— RailwaySeva (@RailwaySeva) April 23, 2023