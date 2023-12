Try this recipe of Palak Paneer: इस वीकेंड लंच या डीनर में ट्राई करें फेमस शेफ संजीव कपूर की पालक पनीर की ये रेसिपी

Try this recipe of Palak Paneer: आमतौर पर वीकेंड पर लोग अपने परिवार और बच्चों के साथ बाहर होटल या रेस्टोरेंट में लंच या डीनर करना पसंद करते हैं। यह हर किसी के बस की बात नहीं होती है और उसमें शुद्धता और सेहत से समझौता नहीं किया जा सकता है। इसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप घर पर ही कुछ अलग और टेस्टी डिश ट्राई करें और इसका आनंद लें।

वीकेंड पर लंच या डीनर में कुछ अच्छा और हेल्दी खाने का मन कर रहा है तो फेमस शेफ संजीव कपूर ने घर में ही टेस्टी और हेल्दी पालक पनीर की रेसिपी शेयर की है। इसे आप भी ट्राई करके अपने बच्चे और परिवार के साथ इसका आनंद ले सकते है।

घर पर पालक पनीर (Palak Paneer) बनाने के लिए जरुरी सामग्री

आधा किलो पालक

400 ग्राम पनीर

2 हरी मिर्च

1 बड़ा चम्मच घी

1 चम्मच जीरा

1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन

1 मध्यम प्याज, बारीक कटा हुआ

नमक स्वाद अनुसार

½ छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर

¼ छोटा चम्मच कसूरी मेथी पाउडर

2 बड़े चम्मच ताजी क्रीम + गार्निश के लिए

सजावट के लिए अदरक की स्ट्रिप्स

परोसने के लिए साबुत गेहूं परांठे

पालक पनीर ( Palak Paneer) बनाने का तरीका

फेमस शेफ के अनुसार पालक पनीर बनाने के लिए सबसे पहले पालक के पत्तों के डंठल तोड़ कर अच्छी तरह धो लीजिये। एक गहरे पैन में पर्याप्त पानी उबालें। पालक के पत्ते डालें, मिलाएं और 1-2 मिनट तक पकाएं। उबले हुए पालक के पत्तों से अतिरिक्त पानी निचोड़ें और ग्राइंडर जार में डालें।

इसमें हरी मिर्च तोड़ कर डाल दीजिये। बारीक पीसकर पेस्ट बना लें। पनीर को एक इंच के क्यूब्स में काट लें। एक पैन में घी गर्म करें। इसमें जीरा डालें और इनका रंग बदलने दें। लहसुन डालें, मिलाएं और एक मिनट तक पकाएं।

प्याज़ डालें और पारदर्शी होने तक भूनें। पिसा हुआ पेस्ट डालें, मिलाएं और 1-2 मिनट तक पकाएं। नमक डालें और अच्छी तरह मिलाएं। पनीर, गरम मसाला पाउडर, सूखी मेथी की पत्तियों का पाउडर, ताजी क्रीम डालें और अच्छी तरह मिश्रित होने तक धीरे-धीरे मिलाएं। सर्विंग बाउल में डालें, ताज़ी क्रीम, अदरक की पट्टियों से सजाएं और परांठे के साथ गरमागरम परोसें।