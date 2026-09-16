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नेपाल के उत्तर-पश्चिमी इलाके में आए लगातार दो भूकंप, रिक्टर स्केल पर इतनी रही तीव्रता

Nepal Earthquake : बाढ़ त्रासदी से धीरे-धीरे उभर रहे नेपाल की धरती बुधवार को एक बार फिर कांपी है। देश के मुगु ज़िले में आज सुबह-सुबह दो भूकंप आए। जिसका केंद्र कलाई में बताया जा रहा है। फिलहाल, भूकंप से जान माल के नुकसान की खबर नहीं है।

By Abhimanyu 
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Nepal Earthquake : बाढ़ त्रासदी से धीरे-धीरे उभर रहे नेपाल की धरती बुधवार को एक बार फिर कांपी है। देश के मुगु ज़िले में आज सुबह-सुबह दो भूकंप आए। जिसका केंद्र कलाई में बताया जा रहा है। फिलहाल, भूकंप से जान माल के नुकसान की खबर नहीं है।

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नेशनल सिस्मोलॉजिकल रिसर्च सेंटर के अनुसार, पहला भूकंप बुधवार को सुबह 1:51 बजे आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.5 मापी गई। आज सुबह 4:28 बजे 4.2 तीव्रता का दूसरा भूकंप महसूस किया गया, जिसका केंद्र भी मुगु के कलाई के आसपास ही था। इससे पहले, 11 सितंबर को सुबह 9:08 बजे जाजरकोट ज़िले के कालसेनी के आसपास केंद्र वाला 4.1 तीव्रता का भूकंप आया था।

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