Houthi Claims to Shot Down F-15 : हूती विद्रोहियों का दावा- मार गिराया सऊदी अरब का F-15 लड़ाकू विमान

Houthi Claims to Shot Down F-15 : सऊदी अरब पर हूती विद्रोहियों के हमले लगातार जारी है। इसी के साथ हूती और सऊदी अरब के बीच चल रहे संघर्ष में अब स्थिति गंभीर होती जा रही है। खबरों के अनुसार, यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब के एक F-15 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। हालांकि उनके दावे पुष्टि सऊदी की ओर से नहीं की गई है।

हूती सेना के प्रवक्ता याह्या सारी ने कहा कि यमन के मारिब प्रांत के ऊपर सऊदी अरब के F-15 लड़ाकू विमान को मार गिराया गया है।

इस घटना से जुड़ी मलबे की कोई तस्वीर या पायलट के बारे में कोई जानकारी जारी नहीं की गई है। सऊदी अरब ने भी अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है।

अल जजीरा की रिपोर्ट के मुातबिक याह्या सरी ने कहा है कि यह घटना यमन के मारिब गवर्नरेट के हवाई क्षेत्र में हुई। दावा किया गया है कि सऊदी लड़ाकू विमान यमन में चल रही सैन्य गतिविधियों के समर्थन में कार्रवाई कर रहा था। इसी दौरान हूती बलों ने उसे निशाना बनाया।

सऊदी अरब के पास दुनिया के सबसे एडवांस और बड़ी संख्या में मौजूद F-15 लड़ाकू विमानों की फ्लीट है। इसमें खास तौर पर F-15SA (स्ट्राइक ईगल) वेरिएंट शामिल है, जो अपनी मारक क्षमता के लिए जाना जाता है।