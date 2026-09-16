  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Houthi Claims to Shot Down F-15 : हूती विद्रोहियों का दावा- मार गिराया सऊदी अरब का F-15 लड़ाकू विमान

Houthi Claims to Shot Down F-15 : हूती विद्रोहियों का दावा- मार गिराया सऊदी अरब का F-15 लड़ाकू विमान

सऊदी अरब पर हूती विद्रोहियों के हमले लगातार जारी है। इसी के साथ हूती और सऊदी अरब के बीच चल रहे संघर्ष में अब स्थिति गंभीर होती जा रही है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Houthi Claims to Shot Down F-15 :  सऊदी अरब पर हूती विद्रोहियों के हमले लगातार जारी है। इसी के साथ हूती और सऊदी अरब के बीच चल रहे संघर्ष में अब स्थिति गंभीर होती जा रही है। खबरों के अनुसार, यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब के एक F-15 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। हालांकि उनके दावे पुष्टि सऊदी की ओर से नहीं की गई है।

पढ़ें :- मुस्लिमों के पवित्र शहर 'मक्का' पर ड्रोन हमले की कोशिश, पाकिस्तान और 57 इस्लामिक देशों के संगठन ने की कड़ी निंदा

हूती सेना के प्रवक्ता याह्या सारी ने कहा कि यमन के मारिब प्रांत के ऊपर सऊदी अरब के F-15 लड़ाकू विमान को मार गिराया गया है।
इस घटना से जुड़ी मलबे की कोई तस्वीर या पायलट के बारे में कोई जानकारी जारी नहीं की गई है। सऊदी अरब ने भी अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है।

अल जजीरा की रिपोर्ट के मुातबिक याह्या सरी ने कहा है कि यह घटना यमन के मारिब गवर्नरेट के हवाई क्षेत्र में हुई। दावा किया गया है कि सऊदी लड़ाकू विमान यमन में चल रही सैन्य गतिविधियों के समर्थन में कार्रवाई कर रहा था। इसी दौरान हूती बलों ने उसे निशाना बनाया।

सऊदी अरब के पास दुनिया के सबसे एडवांस और बड़ी संख्या में मौजूद F-15 लड़ाकू विमानों की फ्लीट है। इसमें खास तौर पर F-15SA (स्ट्राइक ईगल) वेरिएंट शामिल है, जो अपनी मारक क्षमता के लिए जाना जाता है।

पढ़ें :- भारत और पाक नौसेना के जहाज समुद्र में भिड़े , पाकिस्तानी राजनयिक को विदेश मंत्रालय ने किया तलब
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

मुस्लिमों के पवित्र शहर 'मक्का' पर ड्रोन हमले की कोशिश, पाकिस्तान और 57 इस्लामिक देशों के संगठन ने की कड़ी निंदा

मुस्लिमों के पवित्र शहर 'मक्का' पर ड्रोन हमले की कोशिश, पाकिस्तान और...

Houthi Claims to Shot Down F-15 : हूती विद्रोहियों का दावा- मार गिराया सऊदी अरब का F-15 लड़ाकू विमान

Houthi Claims to Shot Down F-15 : हूती विद्रोहियों का दावा- मार...

भारत और पाक नौसेना के जहाज समुद्र में भिड़े , पाकिस्तानी राजनयिक को विदेश मंत्रालय ने किया तलब

भारत और पाक नौसेना के जहाज समुद्र में भिड़े , पाकिस्तानी राजनयिक...

पश्चिम एशिया में एक और घातक युद्ध, यमन-सऊदी संघर्ष से बढ़ी क्षेत्रीय चिंता

पश्चिम एशिया में एक और घातक युद्ध, यमन-सऊदी संघर्ष से बढ़ी क्षेत्रीय...

Los Angeles helicopter parking area crash : लॉस एंजिल्स के पार्किंग लॉट में हेलीकॉप्टर क्रैश, कम से कम तीन लोगों की मौत

Los Angeles helicopter parking area crash : लॉस एंजिल्स के पार्किंग लॉट...

नेपाल के उत्तर-पश्चिमी इलाके में आए लगातार दो भूकंप, रिक्टर स्केल पर इतनी रही तीव्रता

नेपाल के उत्तर-पश्चिमी इलाके में आए लगातार दो भूकंप, रिक्टर स्केल पर...