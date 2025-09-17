नशे के कारोबार के वर्चस्व को लेकर दो पक्षो में मारपीट और फायरिंग, मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्ष फरार

मुरादाबाद :- मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र में नशे के कारोबार में अपना वर्चस्व बनाने के लिए दो पक्षों के बीच हुई मारपीट के बाद कई राउंड फायरिंग हुई. यह घटना बीती मंगलवार को रात 10 बजे की हैं. फायरिंग के सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस को देख कर दोनों पक्षो के लोग फरार हो गए. मौके पर पहुंची पुलिस को एक पक्ष की बाइक मिली हैं बाइक को पुलिस थाने ले आयी हैं. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मिडिया पर भी खूब वायरल हो रहा हैं.

बिलारी थाना क्षेत्र के मोहल्ला कोरियन में मंगलवार की रात करीब 10 बजे दो पक्षों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया. गाली गलौच से शुरू हुई लड़ाई फायरिंग तक पहुंच गई मोहल्ले के ही रहने वाले अमित कुमार तथा नानू और कमलेश के बीच नशे के कारोबार को लेकर आपस में कहा सुनी हो गई. धीरे धीरे कहासुनी इतनी आगे बढ़ गई कि नानू ने अमित ओर उसके परिवार पर फायर कर दिया. फायर होते ही सभी लोग बचने के लिए अपने अपने घरों की ओर दौड़ पड़े. इसी बीच पूरी घटना वीडियो में कैद हो गई. सूचना मिलते ही कस्बा इंचार्ज अमित कुमार पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए. लेकिन तब तक दूसरा पक्ष के लोग तथा फायर करने बाला युवक अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गया. पुलिस मोटरसाइकिल को लेकर थाने ले आई. सूत्रों की माने तो दोनों पक्षों के अमित कुमार तथा नानू कानून को ताख पर रखकर तथा पुलिस को चुनौती देकर काफी समय से अवैध रूप से नशे का कारोबार कर रहे हैं. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया.

सितंबर माह में ही मुरादाबाद में नशे के कारोबार को लेकर हुई थी हत्या:-

नशे का कारोबार पुरे मुरादाबाद जनपद में इस तरह से फैल चूका हैं कि इस कारोबार को करने और नशे के कारोबार में अपना वर्चस्व बनाने के लिए एक दूसरे की जान ले रहे हैं. 7 सितंबर की शाम को मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र की दस सराय पुलिस चौकी के पीछे हिंदू समाज पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष कमल चौहान की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. हत्या का आरोप मृतक के घर के पास रहने वाले शनि दिवाकर व उसके साथियों पर परिजनों ने लगाया था. हत्या मुख्य आरोपी शनि दिवाकर को मुरादाबाद पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया. हत्या के आरोपी के दोनों टांगो में गोली लगी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस पूछताछ में घायल आरोपी शनि दिवाकर ने कमल चौहान की हत्या करना कबूल किया. हत्या में शामिल बाकी आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही हैं.

सुशील कुमार सिंह

मुरादाबाद