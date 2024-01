U19 World Cup Super-6 Stage : अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत समेत नौ टीमें सुपर-6 स्टेज में पहुंची, देखें टीमों की लिस्ट

U19 World Cup Super-6 Stage : साउथ अफ्रीका में आईसीसी अंडर-19 मेंस वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, जिसके सुपर-6 स्टेज के लिए भारत समेत 9 टीमों ने क्वालीफाई कर लिया है। आईसीसी ने शनिवार को क्वालीफाई करने वाली टीमों की लिस्ट जारी की है। फिलहाल सुपर-6 स्टेज के लिए कुल 12 टीमें क्वालीफाई करेंगी। यानी अन्य तीन टीमें कौन-सी होंगी? यह अभी साफ नहीं हो पाया है।

अभी तक इन टीमों ने किया क्वालिफाई

ग्रुप ए – भारत, बांग्लादेश (तीसरी टीम आयरलैंड या यूएसए में से कोई एक होगी)

ग्रुप बी- इंग्लैंड, वेस्टइंडीज (तीसरी टीम साउथ अफ्रीका या स्कॉटलैंड में से कोई एक होगी)

ग्रुप सी- ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका (तीसरी टीम नमीबिया या जिम्बाब्वे में से कोई एक होगी)

ग्रुप डी- पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, नेपाल

The Super Six stage of the #U19WorldCup is shaping up nicely, with three more teams sealing their qualification 👌

More ➡️ https://t.co/2OFc20Dap6 pic.twitter.com/uwnJnJIrQK

— ICC (@ICC) January 27, 2024