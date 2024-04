UGC NET June 2024 Exam : यूजीसी ने बदली नेट परीक्षा तारीख, अब 18 जून को होगा एग्जाम

नई दिल्ली। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के साथ टकराव से बचने के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) की डेट आगे बदल दी गई है। अब यह परीक्षा 18 जून को आयोजित की जाएगी। यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार (Mamidala Jagadesh Kumar) ने सोमवार को इसकी घोषणा की। पहले यह परीक्षा 16 जून को आयोजित होने वाली थी।

The National Testing Agency and UGC have decided to shift the UGC-NET from 16 June (Sunday) to 18 June 2024 (Tuesday) because of feedback received from candidates. NTA will conduct UGC-NET in OMR mode across India on a single day. NTA will soon issue a formal notification. pic.twitter.com/UX5O74NQrI

— Mamidala Jagadesh Kumar (@mamidala90) April 29, 2024