यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा भारत के साथ संबंध और मजबूत करने की आवश्यकता

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की (President of Ukraine Volodymyr Zelensky) ने रूस के साथ चल रहे संघर्ष में यूक्रेन को भारत के समर्थन पर सतर्क आशावाद (optimism) व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत अधिकांशतः कीव के रुख से सहमत है, साथ ही ऊर्जा संबंधी (energy related) जटिलताओं पर नई दिल्ली के रुख को भी स्वीकार किया है। बुधवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly) के इतर फॉक्स न्यूज़ को दिए एक साक्षात्कार में, ज़ेलेंस्की ने रूसी ऊर्जा निर्भरता से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करते हुए भारत के साथ संबंधों को मज़बूत करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मुझे लगता है कि भारत अधिकांशतः हमारे साथ है। ऊर्जा को लेकर हमारे सामने कुछ सवाल हैं, लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (President Donald Trump) इसे संभाल सकते हैं। यूरोपीय देशों (european countries) के साथ मिलकर भारत के साथ घनिष्ठ और मज़बूत संबंध बनाएं। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत यूक्रेन का समर्थन करना बंद न करे। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि हमें भारतीयों को पीछे हटने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए और अंततः वे रूसी ऊर्जा क्षेत्र के प्रति अपना रवैया बदल देंगे। हालांकि, उन्होंने कहा कि बीजिंग (Beijing) के रूसी हितों के साथ ऐतिहासिक जुड़ाव के कारण इस मुद्दे पर चीन से जुड़ना ज़्यादा मुश्किल है।

पुतिन भी जानते है की वो जीत नहीं रहे, फिर भी कहते हे जीत रहे है- जेलेंस्की

यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि चीन के साथ, यह ज़्यादा मुश्किल है। फ़िलहाल रूस का समर्थन बंद करना उनके हित में नहीं है। ज़ेलेंस्की ने संघर्ष के समाधान तक यूक्रेन का समर्थन करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) की प्रतिबद्धता की भी प्रशंसा की और शांति की साझा इच्छा को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने दिखाया कि वह अंत तक यूक्रेन का समर्थन करना चाहते हैं। इसलिए अब हम समझते हैं कि हम इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए तैयार हैं। वह ऐसा चाहते हैं और मैं भी ऐसा चाहता हूं। ट्रंप समझते हैं कि पुतिन ऐसा नहीं चाहते। ज़ेलेंस्की ने आगे कहा कि मुझे जिस बात ने बहुत सकारात्मक रूप से आश्चर्यचकित किया, वह ट्रंप और अमेरिका का स्पष्ट संदेश है कि वे युद्ध खत्म होने तक हमारे साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने इसकी तुलना रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Russian President Vladimir Putin) के बयान से भी की, जिसमें उन्होंने कहा कि पुतिन जानते हैं कि वह जीत नहीं रहे हैं, फिर भी वह सभी से कहते हैं कि वह जीत रहे हैं।

