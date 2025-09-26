कनाडा में आयोजित अंतराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने किया प्रतिनिधित्व

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु (Union Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu Kinjarapu) ने कनाडा के मॉन्ट्रियल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) की 42वीं आम सभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर एक पोस्ट में मंत्री ने बताया कि उन्होंने सभा के दौरान (ICAO) परिषद के अध्यक्ष सल्वाटोर सियाचिटानो और महासचिव जुआन कार्लोस सालाज़ार से मुलाकात की।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कनाडा के मॉन्ट्रियल (montreal) में ICAO की 42वीं आम सभा में भारत का प्रतिनिधित्व करने पर मुझे गर्व है। परिषद के अध्यक्ष सल्वाटोर सियाचिटानो (Salvatore Sciacchitano) और महासचिव जुआन कार्लोस सालाज़ार (Juan Carlos Salazar) से मिलकर मुझे खुशी हुई। भारतीय विमानन क्षेत्र के तीव्र विकास पर प्रकाश डाला गया।
चर्चा के दौरान नायडू ने भारत के विमानन क्षेत्र के तीव्र विस्तार और तीव्र विकास पर प्रकाश डाला। उन्होंने वैश्विक नागरिक उड्डयन में भारत की स्थिति को मजबूत करने में आईसीएओ के निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की। इसके साथ ही वैश्विक विमानन में और आईसीएओ परिषद में और उन सभी देशों के बीच भारत के नेतृत्व के लिए भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा की। जिनके साथ भारत अपनी तकनीकी और कौशल विशेषज्ञता साझा कर सकता है। उन्होंने आईसीएओ के वैश्विक एजेंडे का भी उल्लेख किया और इसके विषय कोई देश पीछे नहीं छूटे पर जोर दिया। उन्होने कहा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वसुधैव कुटुम्बकम के मार्गदर्शक दर्शन के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ है दुनिया एक परिवार है। उन्होंने कहा कि मैंने आईसीएओ के उच्च अधिकारियों के समक्ष सतत विमानन ईंधन (एसएएफ) के क्षेत्र में भारत द्वारा उठाए जा रहे ठोस कदमों और विमानन में महिलाओं की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने तथा इसे और अधिक लैंगिक रूप से समावेशी बनाने पर भी ज़ोर दिया।