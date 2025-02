फ्लाइट में टूटी सीट मिलने पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह हुए आगबबूला; एयरलाइन को मांगनी पड़ी माफी

Union Minister Shivraj Singh: टाटा ग्रुप की आधिपत्य वाली एयर इंडिया एक बार फिर बदइंतजामी को लेकर सुर्खियों में है। इस बार मामला केंद्रीय कृषि मंत्री एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से जुड़ा है। दरअसल, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये एयर इंडिया को नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि फ्लाइट में उन्हें टूटी सीट पर बैठना पड़ा।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पोस्ट में लिखा, ‘आज मुझे भोपाल से दिल्ली आना था, पूसा में किसान मेले का उद्घाटन, कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती मिशन की बैठक और चंडीगढ़ में किसान संगठन के माननीय प्रतिनिधियों से चर्चा करनी है। मैंने एयर इंडिया की फ्लाइट क्रमांक AI436 में टिकिट करवाया था, मुझे सीट क्रमांक 8C आवंटित हुई। मैं जाकर सीट पर बैठा, सीट टूटी और अंदर धंसी हुई थी। बैठना तकलीफदायक था।’

उन्होंने आगे लिखा, ‘जब मैंने विमानकर्मियों से पूछा कि खराब सीट थी तो आवंटित क्यों की? उन्होंने बताया कि प्रबंधन को पहले सूचित कर दिया था कि ये सीट ठीक नहीं है, इसका टिकट नहीं बेचना चाहिए। ऐसी एक नहीं और भी सीटें हैं। सहयात्रियों ने मुझे बहुत आग्रह किया कि मैं उनसे सीट बदल कर अच्छी सीट पर बैठ जाऊं लेकिन मैं अपने लिए किसी और मित्र को तकलीफ क्यों दूं, मैंने फैसला किया कि मैं इसी सीट पर बैठकर अपनी यात्रा पूरी करूंगा।’

टाटा ग्रुप को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने लिखा, ‘मेरी धारणा थी कि टाटा प्रबंधन के हाथ में लेने के बाद एयर इंडिया की सेवा बेहतर हुई होगी, लेकिन ये मेरा भ्रम निकला। मुझे बैठने में कष्ट की चिंता नहीं है लेकिन यात्रियों से पूरा पैसा वसूलने के बाद उन्हें खराब और कष्टदायक सीट पर बैठाना अनैतिक है। क्या ये यात्रियों के साथ धोखा नहीं है? क्या आगे किसी यात्री को ऐसा कष्ट न हो, इसके लिए एयर इंडिया प्रबंधन कदम उठाएगा या यात्रियों की जल्दी पहुंचने की मजबूरी का फायदा उठाता रहेगा।’

एयर इंडिया ने मांगी माफी

एअर इंडिया ने केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की शिकायत पर प्रतिक्रिया दी है। एयरलाइन ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से जवाब देते हुए लिखा, ‘डियर सर, हम हुई असुविधा के लिए क्षमा चाहते हैं। हम इस मामले को देख रहे हैं। हम आपसे बात करना चाहेंगे, जब सहूलियत हो तो कृपया हमें DM करें।’

Dear Sir, we apologize for the inconvenience caused. Please be rest assured that we are looking into this matter carefully to prevent any such occurrences in the future. We would appreciate the opportunity to speak with you, kindly DM us a convenient time to connect.

— Air India (@airindia) February 22, 2025