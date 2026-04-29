राजीव खंडेवाल रियलिटी शो से कर रहे टेलीविजन पर वापसी, तुम हो ना का सोनी टीवी पर हुआ प्रीमियर

नई दिल्ली। राजीव खंडेलवाल रियलिटी शो तुम हो ना के साथ टेलीविज़न पर वापसी करने के लिए तैयार हैं। शो का प्रीमियर सोनी टीवी पर हुआ। एक्टर ने शो में शामिल होने की वजह ईमानदारी को बताया। राजीव खंडेलवाल ने टेलीविज़न इंडस्ट्री में अपनी वापसी के बारे में खुलकर बात की और बताया कि उन्होंने शो का हिस्सा बनना इसलिए चुना क्योंकि इसका नेचर एक्सपेरिमेंटल है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि शो की ईमानदारी ही वह वजह है जिसकी वजह से मैं इसका हिस्सा हूं। मैंने सिर्फ़ वही शो किए हैं जिनमें रूटीन से हटकर कुछ अलग करने की हिम्मत दिखाई गई है।

राजीव खंडेवाल ने कहा कि यह एक रियलिटी शो है, लेकिन यह बहुत ही रियल शो है क्योंकि शो में जो कुछ भी होता है वह बहुत ही ऑर्गेनिक होता है। यह उसी पल होता है। उन्होंने कहा कि शो उसी पल बनता है जब उसकी शूटिंग चल रही होती है। इसलिए इसका कोई तय फ़ॉर्मेट नहीं है। हां, क्योंकि यह एक रियलिटी शो है, इसलिए इसमें कुछ गेम्स ज़रूर होते हैं जो हम खेलते हैं। इसमें प्राइज़ मनी भी होती है जिसे शो के आखिर में गेस्ट के तौर पर आए लोग जीतते हैं। वे अपने साथ कई गिफ़्ट्स भी ले जाते हैं। यह कोई ऐसा शो नहीं है जो सिर्फ़ मज़ाकिया बातों से भरा हो। राजवी ने इस शो को महिलाओं को समर्पित बताया और इसे अपने काम के लिए दर्शकों से मिले प्यार के लिए उन्हें धन्यवाद देने का अपना तरीका बताया। शो में शामिल होने की एक वजह, बल्कि सबसे बड़ी वजह यह थी कि यह शो महिलाओं को समर्पित है। आप जानते हैं यह महिलाओं को एक तरह से ट्रिब्यूट है। यह पूरी तरह से महिलाओं के लिए बना एक स्पेशल शो है। उन्होने कहा कि मैं कई सालों बाद टेलीविज़न पर वापसी कर रहा हूं और मैं हमेशा से एक ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहता था जिसके ज़रिए मैं अपने दर्शकों से यह कह सकूं कि मैं आप लोगों के लिए ही वापसी कर रहा हूं, उस सारे प्यार के लिए जो आप लोगों ने मुझे दिया है। यह उन्हें धन्यवाद देने का मेरा अपना तरीका है। महिलाओं पर आधारित शो अपने दर्शकों को धन्यवाद देने की मेरी इच्छा और शो का कंटेंट मुझे लगता है कि ये सभी वजहें थीं जिनके कारण मैं इस शो का हिस्सा बना।