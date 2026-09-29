  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. यूपी बीजेपी ने स्नातक और शिक्षक MLC के 6 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान, देखें किसको कहां से उतारा?

यूपी बीजेपी ने स्नातक और शिक्षक MLC के 6 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान, देखें किसको कहां से उतारा?

उत्तर प्रदेश विधानमंडल के विधान परिषद के 11 सीटों में से 6 पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी (BJP) ने वाराणसी, झांसी और गोरखपुर क्षेत्र समेत कुल 6 कैंडिडेट उतारे हैं।

By santosh singh 
Updated Date

लखनऊ।उत्तर प्रदेश विधानमंडल के विधान परिषद के 11 सीटों में से 6 पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी (BJP) ने वाराणसी, झांसी और गोरखपुर क्षेत्र समेत कुल 6 कैंडिडेट उतारे हैं।

पढ़ें :- यूपी में नहीं चलेंगे हुक्का बार, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

बीजेपी (BJP) ने वाराणसी स्नातक से केदार नाथ सिंह, मेरठ स्नातक से दिनेश गोयल, इलाहाबाद से झांसी स्नातक से अशोक कुमार राठौर, वाराणसी शिक्षक से डॉ. प्रमोद मिश्रा, आगरा शिक्षक से इंजीनियर हरि किशोर तिवारी और गोरखपुर से फैजाबाद शिक्षक से ध्रुव त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

यूपी में नहीं चलेंगे हुक्का बार, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

यूपी में नहीं चलेंगे हुक्का बार, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

BJP में कुछ ‘पहिये’ अपने को ‘स्टीयरिंग’ समझने लगे हैं...अखिलेश यादव ने साधा निशाना

BJP में कुछ ‘पहिये’ अपने को ‘स्टीयरिंग’ समझने लगे हैं...अखिलेश यादव ने...

सुल्तानपुर में डबल मर्डर: बेखौफ बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर पति-पत्नी को उतारा मौत के घाट

सुल्तानपुर में डबल मर्डर: बेखौफ बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर...

CWC बैठक में राहुल गांधी का दो टूक संदेश, बोले-अब ज्ञानेश कुमार को जाना ही होगा, खुद PM मोदी दिलवाएंगे इस्तीफा…

CWC बैठक में राहुल गांधी का दो टूक संदेश, बोले-अब ज्ञानेश कुमार...

प्रेमानंद महाराज के साधक की मौत की गुत्थी उलझी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आयी सामने: प्राइवेट पार्ट पर चोट और कमरे में ग्राइंडर...

प्रेमानंद महाराज के साधक की मौत की गुत्थी उलझी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आयी...

यूपी बीजेपी ने स्नातक और शिक्षक MLC के 6 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान, देखें किसको कहां से उतारा?

यूपी बीजेपी ने स्नातक और शिक्षक MLC के 6 उम्मीदवारों के नामों...