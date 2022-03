UP Board Exam 2022 : यूपी बोर्ड की गुरुवार से शुरू हो रही है परीक्षा, पढ़ें जरूरी गाइडलाइंस

UP Board Exam 2022 : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP Board) की गुरुवार 24 मार्च से दसवीं और बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। (यूपी बोर्ड) UP Board की तरफ से जारी कार्यक्रम के मुताबिक बोर्ड परीक्षाएं 12 अप्रैल को समाप्त होंगी। यूपी बोर्ड (UP Board) की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर परीक्षा का पूरा शेड्यूल भी उपलब्ध है। छात्र यहां जरूरी तारीखों को चेक कर सकते हैं। पहले दिन दोनों ही कक्षाओं की हिंदी विषय की परीक्षा होगी।

परीक्षार्थी इस बात का रखें ख्याल

यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam) में शामिल हो रहे परीक्षार्थी इस बात का ख्याल रखें कि परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र एक अहम दस्तावेज है। बिना इसके छात्रों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रवेश पत्र पर छात्रों के नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, परीक्षा का समय समेत कई जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए हैं। छात्र परीक्षा के दौरान इनका पालन करना न भूलें।

50 लाख से अधिक छात्र हो रहें हैं शामिल

यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam) के लिए इस बार 50 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं ने अपना पंजीयन कराया है। बोर्ड ने छात्रों की बड़ी संख्या को देखते हुए राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 8,873 परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था की है। परीक्षा सभी तरह की कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आयोजित की जाएगी। हम आपको इस खबर में परीक्षा के दौरान पालन किए जाने वाले जरूरी गाइडलाइन के बारे में बताएंगे।

इस गाइडलाइन का करें पालन

छात्र घर से प्रवेश पत्र लेकर ही निकलें, बिना इसके केंद्र पर प्रवेश नहीं मिलेगा।

छात्र प्रवेश पत्र पर दिए गए समय से पहले केंद्र पर पहुंच जाएं। ताकि भीड़ से बचा जा सके।

परीक्षा ऑफलाइन मोड में हो रही है, इसलिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करना न भूलें। मास्क लगाएं और सैनिटाइजर साथ रखें।

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और भीड़ से बचें।

किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और नकल की सामाग्री लेकर कक्ष में न जाएं।

सरकार ने की है बसों की व्यवस्था

छात्रों की बड़ी संख्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने रोडवेज की बसों के माध्यम से परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को जाने-लाने की सुविधा दी है। जरूरत पड़ने पर निजी बसों को भी शामिल करने की बात कही गई है। बस कर्मचारियों को छात्रों से समन्वय स्थापित करने और उनसे अच्छा व्यवहार करने के आदेश दिए गए हैं।

कंट्रोल रूम चालू

इस बार बोर्ड ने नकल मुक्त परीक्षा के लिए कड़े प्रावधान भी किए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बुधवार को परीक्षा के कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। इसके माध्यम से राज्य के 75 जिलों के परीक्षा केंद्रों पर स्थित 2,97,124 सीसीटीवी नियंत्रित किए जाएंगे। सरकार ने 861 परीक्षा केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है। 254 को अति संवेदनशील और 7,258 केंद्रों को सामान्य घोषित किया गया है।