UP News : शाहजहांपुर राजकीय मेडिकल कॉलेज में महिला से सफाई कर्मी ने किया दुष्कर्म, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

शाहजहांपुर। यूपी के शाहजहांपुर जिले के राजकीय मेडिकल कॉलेज (Shahjahanpur Government Medical College) में एक महिला तीमारदार के साथ दुष्कर्म का मामला (Rape Case) सामने आया है। महिला ने मेडिकल कॉलेज (Medical College) के सफाई कर्मी (Cleaning Worker) पर आरोप लगाया है। पीड़िता ने अभी तहरीर नहीं दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला से पूछताछ की। शाहजहांपुर पुलिस (Shahjahanpur Police) जांच कर रही है।

कांट क्षेत्र की रहने वाली 35 वर्षीय महिला का रिश्तेदार राजकीय मेडिकल कॉलेज (Government Medical College) में भर्ती है। रविवार रात में मरीज की तबीयत बिगड़ने पर महिला तीमारदार सफाई कर्मी के पास मदद मांगने गई थी। महिला को कर्मचारी डॉक्टर को बुलाने के लिए की बात कहते हुए तीसरी मंजिल पर ले गया। महिला का आरोप है कि सफाई कर्मी ने शौचालय में उसके साथ दुष्कर्म किया।

दुष्कर्म की सूचना के बाद राजकीय मेडिकल कॉलेज (Government Medical College) में खलबली मच गई। सीओ सिटी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पीड़ित महिला से पूछताछ की गई है। इंस्पेक्टर अश्वनी सिंह (Inspector Ashwani Singh) ने बताया कि तहरीर आने पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।