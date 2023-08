UPPSC PCS J Result 2023 : यूपी पीसीएस सिविल जज मेन्स का रिजल्ट जारी, आधिकारिक वेबसाइट पर करें चेक

UPPSC PCS J Mains Result 2023 OUT : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन (PCS J) परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। पीसीएस जे मुख्य परीक्षा (PCS J Main Exam) में कुल 959 उम्मीदवार सफल हुए हैं।

यूपीपीएससी न्यायिक सेवा सिविल जज मुख्य परीक्षा (UPPSC Judicial Services Civil Judge Main Exam) लखनऊ के चार और प्रयागराज के तीन परीक्षा केंद्रों पर 23 से 25 मई के बीच आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में 303 पदों के लिए 959 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए हैं। अब इन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।

बता दें कि यूपीपीएससी पीसीएस-जे भर्ती प्रक्रिया (UPPSC PCS-J Recruitment Process) दिसंबर 2022 में शुरू हुई थी। इसमें 79,565 अभ्यर्थियों ने आनलाइन आवेदन किया था। इसकी प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को आयोजित की गई थी, जिसमें 50,837 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसका परिणाम 16 मार्च को आया था, जिसमें 3102 अभ्यर्थी सफल हुए थे।

UPPSC PCS ऐसे चेक करें रिजल्ट

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं।

होमपेज पर रिजल्ट नोटिफिकेशन चेक करें।

यहां, ‘LIST OF CANDIDATES QUALIFIED FOR INTERVIEW IN U.P. JUDICIAL SERVICES, CIVIL JUDGES (JUNIOR DIVISION) EXAM – 2022’ लिंक पर क्लिक करें।

अब स्क्रीन पर इंटरव्यू के लिए चयनित उम्मीदवारों की पीडीएफ लिस्ट खुलेगी।

इस लिस्ट में अपना रोल नंबर चेक करें और आगे के लिए पीडीएफ को सेव कर लें।