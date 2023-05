UP के कार्यवाहक डीजीपी विजय कुमार ने संभाला चार्ज, एक साल से नहीं मिल सका है पूर्णकालिक DGP

UP DGP: 1988 बैच के आईपीएस अफसर विजय कुमार (IPS Vijay Kumar) यूपी के नए कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किए गए हैं। आईपीएस विजय कुमार डीजी विजिलेंस, डीजी सीबीसीआईडी के साथ कार्यवाहक डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे। इससे पहले आरके विश्वकर्मा और डीएस चौहान भी कार्यवाहक डीजीपी नियु​क्त किए गए थे। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसके बाद नए कार्यवाहक डीजीपी विजय कुमार ने पदभार संभाल लिया है।

एक साल से नहीं मिल सका है पूर्णकालिक डीजीपी

उत्तर प्रदेश को बीते एक साल से कार्यवाहक डीजीपी के सहारे ही काम चलाना पड़ रहा है। 11 मई 2022 को पूर्णकालिक डीजीपी मुकुल गोयल के अचानक हटा दिया गया था। इसके बाद डीजी इंटेलीजेंस डीएस चौहान को कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया। 31 मार्च 2023 को डीएस चौहान के सेवानिवृत्त होने के बाद डीजी पुलिस भर्ती बोर्ड आरके विश्वकर्मा को कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया। इनके रिटायर होने के बाद अब विजय कुमार को कार्यवाहक डीजीपी नियु​क्त किया गया है।

The ceremonial exchange of the baton between the outgoing DGP UP, Sri Rk Vishwakarma & the new DGP UP, Sri Vijaya Kumar took place at the Police Hqs. in Lucknow. We remain ever committed to forge a path towards excellence, ensuring the safety & security of the people we serve. pic.twitter.com/lHtA390BgQ

— UP POLICE (@Uppolice) May 31, 2023