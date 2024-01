US Military Attacked : इराक में US मिलिट्री बेस पर बड़ा हमला, ईरान समर्थित समूहों ने दागे रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइल

US Military Attacked : इराक में स्थित अल-असद अमेरिकी मिलिट्री बेस (Al-Asad US Military Base) पर बड़ा हमला किया गया है। यहां पर ईरान समर्थित समूहों ने अमेरिकी मिलिट्री बेस पर मिसाइलें दागी गयीं हैं। इस हमले में कई अमेरिकी सैनिक (American Soldiers) बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने खुद इस हमले की पुष्टि की है।

यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के बयान के अनुसार, लगभग शाम 6:30 बजे (बगदाद के समय) समय 20 जनवरी, पश्चिमी इराक में अल-असद एयरबेस को निशाना बनाते हुए ईरानी समर्थित आतंकवादियों द्वारा कई बैलिस्टिक मिसाइलें और रॉकेट लॉन्च किए गए। अधिकांश मिसाइलों को बेस की एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा रोक दिया गया जबकि अन्य ने बेस पर प्रभाव डाला। नुकसान का आकलन जारी है। कई अमेरिकी कर्मियों का गंभीर मस्तिष्क की चोटों के लिए मूल्यांकन चल रहा है। कम से कम एक इराकी सेवा सदस्य घायल हुआ है।

Iranian-backed Militants Attack Al-Assad Airbase, Iraq

At approximately 6:30 p.m. (Baghdad time) time Jan. 20, multiple ballistic missiles and rockets were launched by Iranian-backed militants in Western Iraq targeting al-Assad Airbase. Most of the missiles were intercepted by… pic.twitter.com/rYaNrRdRtu

— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 20, 2024