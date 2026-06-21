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US के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पहुंचे स्विट्जरलैंड, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होगी बातचीत

US Iran talks in Switzerland : अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने के लिए अब तक की बनी डील बेहद कमजोर नजर आ रही है। अभी भी दोनों देशों के नेताओं की ओर से इस पर बयानबाजी जारी है। इस बीच, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस रविवार को स्विट्जरलैंड लैंड पहुंचे हैं। जहां वेंस और ईरानी नेताओं की बातचीत होनी है। 

By Abhimanyu 
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US Iran talks in Switzerland : अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने के लिए अब तक की बनी डील बेहद कमजोर नजर आ रही है। अभी भी दोनों देशों के नेताओं की ओर से इस पर बयानबाजी जारी है। इस बीच, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस रविवार को स्विट्जरलैंड लैंड पहुंचे हैं। जहां वेंस और ईरानी नेताओं की बातचीत होनी है।

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जानकारी के अनुसार, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस रविवार को अपनी पत्नी, ‘सेकंड लेडी’ उषा वेंस, स्थानीय समयानुसार सुबह 6 बजे से ठीक पहले ल्यूसर्न के पास एमेन एयर बेस पहुँचे। वे तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने और ईरान में युद्ध खत्म करने के लिए बनी कमजोर अंतरिम डील को आगे बढ़ाने के मकसद से ईरानी नेताओं के साथ बातचीत औपचारिक रूप से शुरू करने में मदद करेंगे।

गौरतलब है कि पिछले हफ़्ते इन मुद्दों से जुड़े फ़्रेमवर्क पर दस्तख़त किए गए थे। अब अमेरिका और ईरान के बड़े बातचीत करने वाले अधिकारी 60 दिनों के अंदर उन तकनीकी बारीकियों पर समझौता करने की कोशिश में जुटे हैं, जिनका दुनिया की अर्थव्यवस्था और ग्लोबल सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। लेकिन इस दो महीने की अवधि के शुरुआती दिन मुश्किल भरे रहे। इसकी वजह लेबनान में इज़राइल और ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी गुट हिज़्बुल्लाह के बीच हुई ज़बरदस्त गोलीबारी थी।

ईरान की सेना ने घोषणा की है कि उसने होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को बंद कर दिया है। यह एक अहम समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया के कुल व्यापार का पांचवां हिस्सा तेल और प्राकृतिक गैस के रूप में गुज़रता है।

वेंस को असल में शुक्रवार को ल्यूसर्न के पास खूबसूरत बर्गेनस्टॉक रिज़ॉर्ट में मौजूद रहना था, लेकिन लेबनान में लड़ाई बढ़ने और ईरानी अधिकारियों के बातचीत में शामिल होने का प्लान रद्द करने के बाद अमेरिका से उनके निकलने में देरी हो गई।

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