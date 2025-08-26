पिछले 8 वर्षों में 8.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने वाले देश के सबसे बड़े राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश की होती है गिनती: सीएम योगी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘मिशन रोजगार’ अभियान के अंतर्गत आज जनपद लखनऊ में श्रम एवं सेवायोजन विभाग के तत्वावधान में आयोजित ‘रोजगार महाकुंभ-2025’ का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विभिन्न कंपनियों द्वारा चयनित युवाओं को नियुक्ति-पत्र वितरित किए। साथ ही, श्रम विभाग के श्रम न्याय सेतु पोर्टल, औद्योगिक न्यायाधिकरण की वेबसाइट एवं ई-कोर्ट पोर्टल भी लॉन्च किया।

मुख्यमंत्री ने कहा, पिछले 8 वर्षों में…8.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने वाले देश के सबसे बड़े राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश की गिनती होती है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी युवा आबादी भारत में है, तो भारत में सबसे बड़ी युवा आबादी उत्तर प्रदेश में है। यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश के इन युवाओं की, प्रदेश की इस प्रतिभा और सामर्थ्य की मांग न केवल देश के अंदर बल्कि दुनिया के तमाम अन्य देशों में भी हो रही है। UttarPradesh में परंपरागत उद्यम के क्लस्टर को प्रोत्साहित किया गया। प्रत्येक जनपद के लिए ‘One District, One Product’ (ODOP) की स्कीम को आगे बढ़ाया गया। इसका परिणाम है कि ODOP ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) के क्षेत्र में पूरे प्रदेश में 96 लाख ऐसी यूनिट को पुनर्जीवित करके करोड़ों युवाओं को कार्य देने का एक मंच उनके ही जनपद में उपलब्ध करवाने में मदद की है।

मुख्यमंत्री ने कहा, कोविड कालखंड में 40 लाख श्रमिक/कामगार उत्तर प्रदेश में आए थे। उन 40 लाख श्रमिकों/कामगारों को अकेले उत्तर प्रदेश की MSME यूनिट्स में ही काम मिलना प्रारंभ हो गया और उनमें से 90% लोग आज भी उसी यूनिट में काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य है, जहां 96 लाख MSME यूनिट्स हैं। उनमें से जिसने भी अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, उन सबको हम लोगों ने ₹5 लाख का सुरक्षा बीमा का कवर भी यूपी सरकार की ओर से उपलब्ध करवाया है।

साथ ही कहा,’मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना’ के अंतर्गत 21 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी युवा, ब्याज-मुक्त, गारंटी-मुक्त ₹5 लाख का ऋण लेकर स्वयं को युवा उद्यमी के रूप में स्थापित कर सकता है। अब तक 70 हजार से अधिक युवाओं ने CM YUVA स्कीम के साथ जुड़कर स्वयं के उद्यम स्थापित करने की दिशा में काम करना प्रारम्भ किया है। Uttar Pradesh में ₹15 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आज जमीनी धरातल पर उतर चुके हैं। इनमें 60 लाख से अधिक युवाओं को अपने ही क्षेत्र में कार्य मिला है। उत्तर प्रदेश Skill Mission लागू करने वाले देश के अग्रणी राज्यों में है।

मुख्यमंत्री ने कहा, किसी भी युवा का शोषण न होने पाए…यह व्यवस्था हम कॉरपोरेशन के माध्यम से करेंगे, श्रम और सेवायोजन विभाग के माध्यम से बहुत जल्दी हम इसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इसके माध्यम से हर व्यक्ति को रोजगार/नौकरी की गारंटी भी होगी और उसको आगे बढ़ने का एक प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। अटल आवासीय विद्यालयों का जितना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर आज उत्तर प्रदेश में है, प्रदेश के अन्य किसी विद्यालय का इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा।