Vice President Election Update: धनखड़ के इस्तीफे के बाद ईसी ने शुरू की उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां, तारीखों का जल्द होगा ऐलान

Vice President Election Update: भारत निर्वाचन आयोग ने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग ने दोनों सदनों के सांसदों वाले निर्वाचक मंडल का गठन शुरू किया कर दिया है, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारियों को अंतिम रूप दे दिया हैं।

भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि तैयारी संबंधी गतिविधियां पूरी होने के बाद, भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा जल्द से जल्द की जाएगी। बता दें कि देश के 14वें उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सोमवार (21 जुलाई) रात अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके पीछे की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि वह स्वास्थ्य कारणों की वजह से पद छोड़ रहे हैं। उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा, “डॉक्टर्स की सलाह को मानते हुए और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे रहा हूं।”

