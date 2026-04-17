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ये महिला आरक्षण बिल नहीं था, संघीय बदलने की कोशिश थी : राहुल गांधी

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि परिसीमन के साथ हम इस बिल का समर्थन नहीं कर सकते हैं। बिना परिसीमन के हम इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये महिला आरक्षण बिल नहीं था, संघीय बदलने की कोशिश थी। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार 2023 का आरक्षण बिल लेकर आए पूरा विपक्ष सहयोग करेगा।

By संतोष सिंह 
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नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि परिसीमन के साथ हम इस बिल का समर्थन नहीं कर सकते हैं। बिना परिसीमन के हम इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये महिला आरक्षण बिल नहीं था, संघीय बदलने की कोशिश थी। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार 2023 का आरक्षण बिल लेकर आए पूरा विपक्ष सहयोग करेगा।

पढ़ें :- लोकसभा में 131 वां संशोधन महिला आरक्षण बिल गिरा, पक्ष में 298 व विपक्ष में 230 वोट पड़े, 528 सांसदों ने डाला वोट

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि हमने संविधान पर हुए इस हमले को हरा दिया है। हमने साफ तौर पर कहा है कि यह महिला आरक्षण बिल नहीं है, बल्कि यह भारत की राजनीतिक संरचना को बदलने का एक तरीका है।

131वां संविधान संशोधन विधेयक खारिज

बिल के पहले चरण की वोटिंग में पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े। इसके साथ ही 131वां संविधान संशोधन विधेयक खारिज हो गया।

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