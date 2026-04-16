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सिंगर जुबिन नौटियाल ने रचाई गुपचुप शादी, स्कूल फ्रेंड बनीं जीवनसाथी

मशहूर गायक Jubin Nautiyal को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी स्कूल की दोस्त से गुपचुप शादी कर ली है। यह शादी बेहद निजी तरीके से उत्तराखंड में उनके होमटाउन में हुई, जिसमें सिर्फ परिवार और कुछ करीबी लोग ही शामिल हुए। हालांकि...

By हर्ष गौतम 
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bollywood updates : मशहूर गायक Jubin Nautiyal को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी स्कूल की दोस्त से गुपचुप शादी कर ली है। यह शादी बेहद निजी तरीके से उत्तराखंड में उनके होमटाउन में हुई, जिसमें सिर्फ परिवार और कुछ करीबी लोग ही शामिल हुए। हालांकि, इस खबर को लेकर अभी तक जुबिन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, जुबिन और उनकी स्कूल फ्रेंड के बीच पुरानी दोस्ती थी, जो समय के साथ प्यार में बदल गई। दोनों ने अपने रिश्ते को लंबे समय तक लाइमलाइट से दूर रखा और अब सादगी भरे माहौल में शादी कर ली। उत्तराखंड के पहाड़ी माहौल में बेहद सरल तरीके से शादी की रस्में पूरी की गईं, जहां परिवार के लोग इस मौके पर काफी खुश नजर आए।

इस खबर के सामने आने के बाद फैंस की प्रतिक्रिया भी तेजी से सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर लोग जुबिन को बधाइयां दे रहे हैं और उनके इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं। कई फैंस का कहना है कि उन्होंने सच्चे प्यार को चुना है, वहीं कुछ का मानना है कि अब उनकी आवाज में और भी मिठास आ जाएगी। जुबिन के लिए यह उनकी जिंदगी का एक नया और खुशहाल अध्याय माना जा रहा है।

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