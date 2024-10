Video: अमेठी कांड के आरोपी चन्दन वर्मा को एनकाउंटर में लगी गोली; रोते हुए वीडियो वायरल

Amethi murder Case accused Chandan Verma injured in encounter: यूपी के अमेठी जिले में दलित शिक्षक सुनील कुमार, उनकी पत्नी और दो मासूम बच्चों की हत्या का मुख्य आरोपी चंदन वर्मा एनकाउंटर में घायल हो गया है। चंदन ने पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की थी, इस दौरान एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लगी। वहीं, एनकाउंटर के बाद घायल चंदन वर्मा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

जानकारी के अनुसार, अमेठी में शिक्षक सुनील कुमार (35), उनकी पत्नी पूनम (32), बेटी दृष्टि (6) और एक साल की बेटी सुनी की हत्या के बाद यूपी एसटीएफ ने शुक्रवार को हत्यारोपी चंदन वर्मा को नोएडा जेवर टोल प्लाजा से अरेस्ट किया था। सूत्रों की मानें तो पूछताछ के दौरान बरामदगी के लिए ले जाते समय चंदन वर्मा ने पुलिस कर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। इस दौरान रोकने के प्रयास में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी। यह घटना मोहनगंज थानाक्षेत्र की बतायी जा रही है। वहीं, एनकाउंटर के बाद चन्दन वर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी को रोते हुए देखा जा सकता है।

#Amethi Update: Chandan Verma, who killed 4 members of a Dalit family in Amethi, has been arrested after a police encounter. pic.twitter.com/70mIwbBKqj

— Abhimanyu Indian (@Abhi321997) October 5, 2024