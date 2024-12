Video : पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका, TTP के लड़ाकों ने पाक मिलिट्री बेस पर किया कब्जा

नई दिल्ली। अफगानिस्तान से सटे इलाकों में पाकिस्तानी सेना और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के लड़ाकों के बीच जारी संघर्ष के बीच टीटीपी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अफगानिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार (TTP) के लड़ाकों ने खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर जिले में स्थित सालारजई में एक सैन्य अड्डे पर कब्ज़ा कर लिया है।

गौरतलब है कि अफगानिस्तान के पूर्वी पक्तिका प्रांत में प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के कथित शिविरों को पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों द्वारा निशाना बनाए जाने के बाद से टीटीपी (TTP) के लड़ाकों ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। दोनों पक्षों के बीच बीते दिनों में भीषण गोलीबारी हुई है।

TTP Seizes Military Base in Bajaur’s Salarzai Region

According to recent reports, Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) fighters have taken control of a military base in Salarzai, located in Khyber Pakhtunkhwa's Bajaur district.

It is noteworthy that attacks on military forces in… pic.twitter.com/Nx5AqRefVQ

— Kabul Frontline (@KabulFrontline) December 30, 2024