  Video- सिर्फ दो हजार रुपयों के लिए महिला के मुंह पर पोती कालिख और चप्पल की माला पहनाकर गांव में घुमाया, ओडिशा के अंगुल का मामला

Video- सिर्फ दो हजार रुपयों के लिए महिला के मुंह पर पोती कालिख और चप्पल की माला पहनाकर गांव में घुमाया, ओडिशा के अंगुल का मामला

Torture on a woman in Angul, Odisha: ओडिशा के अंगुल जिले से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आयी है, जहां पर मात्र दो हजार रुपये के लिए एक महिला को पूरे गांव के सामने अपमानित किया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें गांव की महिलाओं अन्य लोगों के साथ मिलकर पीड़िता को रस्सी में बांधा, फिर उसके मुंह पर कालिख पोती औरचप्पलों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया।

जानकारी के अनुसार, यह घटना अंगुल के हण्डपा थाना क्षेत्र की है, जहां पर एक महिला पर किसी ने 2,000 रुपये उधार लेने का आरोप लगाया था। इसके बाद गांव में कुछ लोगों ने मिलकर खुद ही फैसला सुनाया, जिसे आम भाषा में ‘कंगारू कोर्ट’ कहा जाता है। जहां पर लोग कानून का सहारा न लेकर अपने मन से किसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।

पीड़िता की शिकायत के आधार पर दोषियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक एक्स यूजर ने घटना का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ‘स्वयं सहायता समूह से लिए गए पैसे समय पर न लौटा पाने पर एक महिला को अकल्पनीय यातनाएँ दी गईं। उसे बाँधकर, उसका मुँह काला करके, चप्पल और हार पहनाकर पूरे गाँव में घुमाया गया। यह शर्मनाक घटना अंगुल ज़िले के हंदपा थाना क्षेत्र में घटी। कानून के अनुसार कार्रवाई करने का अनुरोध।’ इस पर ओडिशा पुलिस ने अंगुल पुलिस को जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिये हैं।

