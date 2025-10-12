वीडियो वायरल: दरोगा ने युवक को दी गाली, फिर बीच सड़क पर हुआ दोनोंं के बीच जमकर बवाल

  1. हिन्दी समाचार
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से वीडियों वायरल हो रहा है, जिसमे एक युवक पुलिस वालों को गाली देते हुए नजर आ रहा है। युवक का आरोप है पुलिस वालों ने बिना किसी बात को लेकर युवक को गाली दे दी थी, जिसके बाद युवक आक्रोशित हो गया और बीच सड़क पर ही पुलिस वालों से उलझ गया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग पुलिस वालों ट्रोल कर रहे है।

By Satish Singh 
वर्दी पहनने के बाद क्या गाली देने का अधिकार मिल जाता है। जब पुलिस ही जब गुंडों की तरह व्यवहार करने लगती है और उन्ही की भाषा बोलेगी तो नाजमी है कि जनता का आक्रोश फूटेगा ही। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिखने को मिला। यहां एक युवक अपनी बहन को राजधानी लखनऊ के चौक स्थित हुसैनाबाद इंटर कालेज में पीएसी का पेपर दिलवाने के लिए कार से आया था। इस दौरान चौराहे पर तैनात एक दरोगा ने युवक को गाली दे दी, जिससे युवक आक्रोशित हो गया और आ कर दरोगा से भिड़ गया। युवक ने पुलिस वालों अभद्रता कि। अब इसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग जमकर उत्तर प्रदेश पुलिस को ट्रोल कर रहे है।

