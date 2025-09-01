Video- मायरा बोली मेरा एडमिशन करा दीजिए , मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूं, सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश

लखनऊ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के जनता दर्शन कार्यक्रम (Janta Darshan Program) में कानपुर से अपनी मां के साथ आई नन्हीं मायरा ने भेंट की। सीएम योगी (CM Yogi) ने मायरा ने मासूमियत भरे शब्दों में कहा कि मेरा एडमिशन करा दीजिए, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूं। सीएम योगी (CM Yogi) ने बच्ची की बात सुनते ही तुरंत अधिकारियों को उसके एडमिशन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मायरा को चाकलेट भी दिया।

सितंबर माह की पहली सुबह मुख्यमंत्री आवास पहुंचे फरियादी मुस्कान लेकर लौटे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने सोमवार को ‘जनता दर्शन’ किया। प्रदेश भर से 50 से अधिक फरियादी आए। मुख्यमंत्री सभी के पास पहुंचे, उनकी समस्या जानी और प्रार्थना पत्र लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी की समस्याओं का निराकरण हो और हर पीड़ित से फीडबैक भी लिया जाय। अभिभावकों के साथ आये छोटे बच्चों से भी मुख्यमंत्री आत्मीयता से मिले। हालचाल जाना और चॉकलेट भी दी।

निश्चिंत होकर घर जाइये, आपकी हर समस्या का होगा समाधान

मुख्यमंत्री हर पीड़ित के पास स्वयं पहुंचे, समस्याएं सुनीं, प्रार्थना पत्र लिया और आश्वस्त किया कि निश्चिंत होकर घर जाइये, आपकी समस्या का समाधान होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर नागरिक की समस्याओं का समाधान कर खुशहाल उत्तर प्रदेश बनाना ही सरकार की प्राथमिकता है।

अधिकारियों को निर्देश-निस्तारण करें और फीडबैक लें

सीएम ने ‘जनता दर्शन’ (Janta Darshan) में आए लोगों की बात सुनी। पुलिस, राजस्व, चिकित्सा सहायता, रोजगार, शिक्षा, आवास, कब्जा, परिवार आदि से जुड़े मामले आए, जिस पर प्रार्थना पत्र लेकर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को दिया। 15 मामले जमीन, छह पुलिस, 4 मामले नाली, सड़क, खड़ंजे तथा 4 मामले आर्थिक सहायता से जुड़े भी आये। वहीं बेटी की शिक्षा, स्थानांतरण, आवास आदि के लिए भी सीएम के समक्ष लोगों ने गुहार लगाई। मुख्यमंत्री ने सभी को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

जन-जन की सुरक्षा, समृद्धि व खुशहाली महाराज जी की शीर्ष प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी महाराज ने आज लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर 'जनता दर्शन' में आए लोगों की समस्याएं सुनीं एवं अधिकारियों को जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु निर्देशित किया। pic.twitter.com/n2Vzs82zxP — Yogi Adityanath Office (@myogioffice) September 1, 2025

बच्चों को कराया अपनत्व का अहसास

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने ‘जनता दर्शन’ (Janta Darshan) में अभिभावकों के साथ आए बच्चों को दुलारा-पुचकारा। नन्हे-मुन्नों के सिर पर हाथ फेर अपनत्व का अहसास कराया। कुछ बच्चों की पढ़ाई के बारे में भी जानकारी ली। सीएम योगी (CM Yogi) ने चॉकलेट-टॉफी प्रदान किया और पढ़-लिखकर बच्चों को उज्ज्वल भविष्य बनाने का आशीर्वाद दिया।