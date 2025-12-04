  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Video: मौलाना को महिला ने हंटर से जमकर पीटा, 15 वर्षीय लड़की के गलत काम करने का आरोप

Video: मौलाना को महिला ने हंटर से जमकर पीटा, 15 वर्षीय लड़की के गलत काम करने का आरोप

Maulana beaten with a hunter: यूपी में एक मौलाना की पिटाई का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कथित तौर यह वीडियो अमेठी है, जिसमें एक महिला एक मौलाना की हंटर से पिटाई करती दिख रही है। आरोप है कि मौलाना ने महिला की बेटी के साथ गलत हरकत की थी। जिसके बाद उसने यह कदम उठाया। हालांकि, मौलाना की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 

By Abhimanyu 
Updated Date

Maulana beaten with a hunter: यूपी में एक मौलाना की पिटाई का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कथित तौर यह वीडियो अमेठी है, जिसमें एक महिला एक मौलाना की हंटर से पिटाई करती दिख रही है। आरोप है कि मौलाना ने महिला की बेटी के साथ गलत हरकत की थी। जिसके बाद उसने यह कदम उठाया। हालांकि, मौलाना की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

पढ़ें :- दिल्ली की दम घोटूं हवा के बीच मकर द्वार पर प्रदूषण के खिलाफ हल्ला बोल, विपक्षी सांसदों ने 'मौसम का मजा लीजिए' बैनर लेकर किया जोरदार प्रदर्शन

रिपोर्ट्स के अनुसार, यह मामला अमेठी के जामो थाना क्षेत्र है। वीडियो में मौलाना को पीटती दिख रही महिला कह रही है कि मौलाना ने उसकी बेटी के साथ गलत काम किया और वह पिछले कई दिनों से उसकी रेकी कर रही थी। उसकी 15 वर्षीय बेटी कथित यौन शोषण/ दुष्कर्म का शिकार हुई है। बच्ची के मुंह में कपड़ा ठूसकर गलत काम किया गया। जिसका उसके पास प्रूफ है। वीडियो मदरसे के मौलाना को कमरे का बताया जा रहा है।

मंगलवार को सामने आए वीडियो में दिख रहा है कि महिला दो मिनट में 11 बार आदमी को पीटती है और गालियां देते हुए कोड़े से उस पर हमला करती है। क्लिप में उसे यह कहते हुए सुना जा सकता है- “तुमने 15 साल की लड़की के मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसका रेप किया। मेरे पास सबूत है। अपना जुर्म कबूल करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी।”

आरोपी, जो एक समय बिस्तर पर बैठा दिख रहा था, उसने गलत काम करने से इनकार करते हुए रोते हुए कहा, “तुम मुझे बिना मेरी गलती के पीट रहे हो। मेरी कोई गलती नहीं है, या अल्लाह।” एक दूसरी महिला ने पूरी घटना को मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर लिया। हालांकि, पुलिस ने छेड़छाड़ की बात से इनकार किया है। मामले की जांच की जा रही है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

जर्जर सड़क से मिलेगी राहत, विधायक ऋषि त्रिपाठी के हस्तक्षेप से शुरू हुआ निर्माण

जर्जर सड़क से मिलेगी राहत, विधायक ऋषि त्रिपाठी के हस्तक्षेप से शुरू...

Video: मौलाना को महिला ने हंटर से जमकर पीटा, 15 वर्षीय लड़की के गलत काम करने का आरोप

Video: मौलाना को महिला ने हंटर से जमकर पीटा, 15 वर्षीय लड़की...

रोहिंग्या–बांग्लादेशी घुसपैठ पर सख्ती: योगी सरकार अलर्ट मोड पर, महराजगंज में बढ़ी चौकसी

रोहिंग्या–बांग्लादेशी घुसपैठ पर सख्ती: योगी सरकार अलर्ट मोड पर, महराजगंज में बढ़ी...

पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र के आसपास चल रहा नकली सिरप रैकेट, सांसद धर्मेंद्र यादव के पास उस जाति के माफियाओं की लिस्ट जिन्हें गिफ्ट की गईं करोड़ों की गाड़ियां, दावे से मचा हड़कंप

पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र के आसपास चल रहा नकली सिरप रैकेट,...

‘प्रसार भारती’ के चेयरमैन नवनीत सहगल ने दिया इस्तीफा

‘प्रसार भारती’ के चेयरमैन नवनीत सहगल ने दिया इस्तीफा

RPF निरीक्षक राजकुमार ने अयोध्या-रामेश्वरम गाड़ी की मेंटेनेंस कर रहे कर्मचारियों को दी गाली, आग बबूला कर्मचारी उनको सस्पेंड करने व स्थानांतरण के आश्वासन के बाद हुए शांत

RPF निरीक्षक राजकुमार ने अयोध्या-रामेश्वरम गाड़ी की मेंटेनेंस कर रहे कर्मचारियों को...