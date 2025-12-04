Video: मौलाना को महिला ने हंटर से जमकर पीटा, 15 वर्षीय लड़की के गलत काम करने का आरोप

Maulana beaten with a hunter: यूपी में एक मौलाना की पिटाई का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कथित तौर यह वीडियो अमेठी है, जिसमें एक महिला एक मौलाना की हंटर से पिटाई करती दिख रही है। आरोप है कि मौलाना ने महिला की बेटी के साथ गलत हरकत की थी। जिसके बाद उसने यह कदम उठाया। हालांकि, मौलाना की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
Maulana beaten with a hunter: यूपी में एक मौलाना की पिटाई का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कथित तौर यह वीडियो अमेठी है, जिसमें एक महिला एक मौलाना की हंटर से पिटाई करती दिख रही है। आरोप है कि मौलाना ने महिला की बेटी के साथ गलत हरकत की थी। जिसके बाद उसने यह कदम उठाया। हालांकि, मौलाना की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, यह मामला अमेठी के जामो थाना क्षेत्र है। वीडियो में मौलाना को पीटती दिख रही महिला कह रही है कि मौलाना ने उसकी बेटी के साथ गलत काम किया और वह पिछले कई दिनों से उसकी रेकी कर रही थी। उसकी 15 वर्षीय बेटी कथित यौन शोषण/ दुष्कर्म का शिकार हुई है। बच्ची के मुंह में कपड़ा ठूसकर गलत काम किया गया। जिसका उसके पास प्रूफ है। वीडियो मदरसे के मौलाना को कमरे का बताया जा रहा है।
मंगलवार को सामने आए वीडियो में दिख रहा है कि महिला दो मिनट में 11 बार आदमी को पीटती है और गालियां देते हुए कोड़े से उस पर हमला करती है। क्लिप में उसे यह कहते हुए सुना जा सकता है- “तुमने 15 साल की लड़की के मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसका रेप किया। मेरे पास सबूत है। अपना जुर्म कबूल करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी।”
अमेठी में एक महिला द्वारा –
मदरसे के मौलाना को कमरे में कोड़े से पीटने का वीडियो हुआ वायरल।
आरोप है कि –
उसकी 15 वर्षीय बेटी कथित यौन शोषण/ दुष्कर्म का शिकार हुई है। महिला का कहना है कि बच्ची के मुंह में कपड़ा ठूसकर गलत काम किया गया। जिसका उसके पास प्रूफ है। pic.twitter.com/TDIpcrXlwl
पढ़ें :- पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र के आसपास चल रहा नकली सिरप रैकेट, सांसद धर्मेंद्र यादव के पास उस जाति के माफियाओं की लिस्ट जिन्हें गिफ्ट की गईं करोड़ों की गाड़ियां, दावे से मचा हड़कंप
— NCIB Headquarters (@NCIBHQ) December 4, 2025
आरोपी, जो एक समय बिस्तर पर बैठा दिख रहा था, उसने गलत काम करने से इनकार करते हुए रोते हुए कहा, “तुम मुझे बिना मेरी गलती के पीट रहे हो। मेरी कोई गलती नहीं है, या अल्लाह।” एक दूसरी महिला ने पूरी घटना को मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर लिया। हालांकि, पुलिस ने छेड़छाड़ की बात से इनकार किया है। मामले की जांच की जा रही है।