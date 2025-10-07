VIDEO-फिल्म ‘थामा’ का नया गाना ‘दिलबर की आंखों का’ हुआ रिलीज रिलीज, नोरा फतेही ने दिखाए जबरदस्त मूव्स

नई दिल्ली। रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) और आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) की आगामी बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘थामा’ (Film ‘Thama’) का हाल ही में गाना ‘तुम मेरे न हुए’ रिलीज हुआ था। वहीं आज निर्माताओं ने फिल्म का एक नया गाना ‘दिलबर की आंखों का’ (Dilbar Ki Aankhon Ka) रिलीज कर फैंस को सरप्राइज कर दिया है।

‘दिलबर की आंखों का’ गाना हुआ रिलीज



आज मैडॉक फिल्म्स ने अगामी फिल्म ‘थामा’ का एक नया गाना ‘दिलबर की आंखों का’ रिलीज कर दिया है। इस गाने के आने से साफ हो गया है कि अब नोरा फतेही भी मैडॉक्स हॉरर फिल्म का हिस्सा बन गई हैं। आज ‘थामा’ फिल्म के निर्माताओं ने फिल्म का नया गाना ‘दिलबर की आंखों का’ रिलीज कर फैंस को खुश कर दिया है। इस गाने के साथ निर्माताओं ने कैप्शन में लिखा, ‘दिवाली और भी ज्यादा गरम हो गई। #DilbarKiAankhonKa आ गया है, और@norafatehi डांस फ्लोर पर आग लगाने के लिए वापस आ गई हैं। 21 अक्तूबर को, दुनिया भर के सिनेमाघरों में #Thamma के साथ एक खूनी प्रेम कहानी लेकर आ रहा है।’