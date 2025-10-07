  1. हिन्दी समाचार
  2. बॉलीवुड
  3. VIDEO-फिल्म ‘थामा’ का नया गाना ‘दिलबर की आंखों का’ हुआ रिलीज रिलीज, नोरा फतेही ने दिखाए जबरदस्त मूव्स

VIDEO-फिल्म ‘थामा’ का नया गाना ‘दिलबर की आंखों का’ हुआ रिलीज रिलीज, नोरा फतेही ने दिखाए जबरदस्त मूव्स

रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) और आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) की आगामी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'थामा' (Film 'Thama') का हाल ही में गाना 'तुम मेरे न हुए' रिलीज हुआ था। वहीं आज निर्माताओं ने फिल्म का एक नया गाना 'दिलबर की आंखों का' (Dilbar Ki Aankhon Ka) रिलीज कर फैंस को सरप्राइज कर दिया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) और आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) की आगामी बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘थामा’ (Film ‘Thama’) का हाल ही में गाना ‘तुम मेरे न हुए’ रिलीज हुआ था। वहीं आज निर्माताओं ने फिल्म का एक नया गाना ‘दिलबर की आंखों का’ (Dilbar Ki Aankhon Ka) रिलीज कर फैंस को सरप्राइज कर दिया है।

पढ़ें :- Bihar Election 2025 : प्रशांत किशोर ने जेडीयू को लेकर की भविष्यवाणी, बोले- नीतीश कुमार को 25 से ज्यादा सीटें जीते तो वह छोड़ देंगे राजनीति

‘दिलबर की आंखों का’ गाना हुआ रिलीज


आज मैडॉक फिल्म्स ने अगामी फिल्म ‘थामा’ का एक नया गाना ‘दिलबर की आंखों का’ रिलीज कर दिया है। इस गाने के आने से साफ हो गया है कि अब नोरा फतेही भी मैडॉक्स हॉरर फिल्म का हिस्सा बन गई हैं। आज ‘थामा’ फिल्म के निर्माताओं ने फिल्म का नया गाना ‘दिलबर की आंखों का’ रिलीज कर फैंस को खुश कर दिया है। इस गाने के साथ निर्माताओं ने कैप्शन में लिखा, ‘दिवाली और भी ज्यादा गरम हो गई। #DilbarKiAankhonKa आ गया है, और@norafatehi डांस फ्लोर पर आग लगाने के लिए वापस आ गई हैं। 21 अक्तूबर को, दुनिया भर के सिनेमाघरों में #Thamma के साथ एक खूनी प्रेम कहानी लेकर आ रहा है।’

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

धोखाधड़ी के मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्री से मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने साढ़े चार घंटे तक की पूछताछ

धोखाधड़ी के मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्री से मुंबई पुलिस की आर्थिक...

Bigboss19 : क्यों अमाल के लिए बदनाम हो रहे सलमान खान , आडियन्स कर रही ये मांग , यहां जाने हकीकत

Bigboss19 : क्यों अमाल के लिए बदनाम हो रहे सलमान खान ,...

Deepika Padukone : दीपिका पदुकोण को तृप्ति डिमरी ने किया सपोर्ट, Spirit विवाद पर सामने आया सच

Deepika Padukone : दीपिका पदुकोण को तृप्ति डिमरी ने किया सपोर्ट, Spirit...

VIDEO-फिल्म 'थामा' का नया गाना 'दिलबर की आंखों का' हुआ रिलीज रिलीज, नोरा फतेही ने दिखाए जबरदस्त मूव्स

VIDEO-फिल्म 'थामा' का नया गाना 'दिलबर की आंखों का' हुआ रिलीज रिलीज,...

समय रैना की ‘Say No to Cruise’ टी-शर्ट पर कैसा था शाहरुख खान-आर्यन खान का Reaction? राघव जुयाल ने बताया सच

समय रैना की ‘Say No to Cruise’ टी-शर्ट पर कैसा था शाहरुख...

Bigg Boss 19: अमाल मालिक को क्यों सपोर्ट कर रहे Salman Khan, अभिषेक बजाज की टीम ने विडियो जारी कर दिखाया सच

Bigg Boss 19: अमाल मालिक को क्यों सपोर्ट कर रहे Salman Khan,...