Video- अमेरिकी चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद रूसी मीडिया ने मेलानिया ट्रंप की नग्न तस्वीरें प्रसारित कीं,नेटिज़न्स ने बताया ‘शर्मनाक’

मॉस्को: अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद रूस में हैरान करने वाला काम हुआ है। रूस के सरकारी मीडिया आउटलेट ने लाइव टेलीविजन पर डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप की नग्न तस्वीरें प्रसारित की गई हैं। पूर्व फर्स्ट लेडी की अश्लील तस्वीरें रूस-1 नेटवर्क के प्राइम टाइम प्रोग्राम में दिखाई गईं। रूसी मीडिया मॉनिटर क्रिएटर जूलिया डेविस ने इसकी एक क्लिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की है।

ट्रंप की चुनाव की जीत की जानकारी देते हुए रूसी चैनल पर चलाई गई मेलानिया की न्यूड तस्वीरों की क्लिप वायरल हो रही है। एक न्यूज क्लिप की शुरुआत में एंकर कहता है कि पूर्व फर्स्ट लेडी वॉइट हाउस में लौटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसके बाद साल 2000 में GQ के लिए फोटोशूट की गई तस्वीरें स्क्रीन पर दिखने लगती हैं। इस दौरान तस्वीरों को जूम भी किया जाता है, जिस पर एंकर बताता है कि देखिए साल 2000 में मेलानिया कैसी दिखती थीं।

रूसी एंकर इतने पर ही नहीं रुका, वह एक-एक तस्वीर के आने पर उसके बारे में जानकारी दे रहा था। उसके साथ महिला एंकर मुस्कराती दिखाई दे रही है। इसमें मेलानिया की एक निजी विमान के पास और उसके अंदर तस्वीरें थीं। यूएस सन की रिपोर्ट के मेलानिया की नग्न तस्वीरें 2000 में डोनाल्ड ट्रंप के बोइंग 727 में ली गई थीं।

रूसी टीवी नेटवर्क के इन तस्वीरों को जारी करने के बाद सोशल मीडिया पर भी चर्चा शुरू हो गई है। एक यूजर ने लिखा, रूस हम पर हंस रहा है। एक अन्य ने लिखा, वे डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी का मजाक उड़ा रहे हैं। इसी साल सितम्बर में मेलानिया ट्रंप ने अपनी नई किताब का प्रचार करते हुए अपनी न्यूड तस्वीरों का बचाव किया था। उन्होंने बताया था कि वह अपने फोटोशूट का समर्थन क्यों करती हैं।

तस्वीरों पर मेलानिया ने क्या कहा था?

Melania Trump speaks about her nude modeling work:

“Why do I stand proudly behind my nude modeling work? The more pressing question is – why has the media chosen to scrutinize my celebration of the human form in a fashion photoshoot? Are we no longer able to appreciate the… pic.twitter.com/kJLZLImdHf

— FLOTUS Report (@MELANIAJTRUMP) September 18, 2024