Video- मोकामा में लग रहे थे ‘अनंत बाबू जिंदाबाद’ के नारे, तभी टूटा मंच और धड़ाम से गिरे बाहुबली नेता

Anant Singh fell from the stage: बिहार में आरजेडी की जीत पर जंगल राज लौटने का की बात कहने वाली जेडीयू ने बाहुबली नेता अनंत सिंह को टिकट दिया है। अनंत सिंह जिन्हें उनके समर्थक छोटे सरकार के नाम से पुकारते हैं। वह मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बीच चुनाव प्रचार के दौरान अनंत सिंह मंच से गिर पड़े हैं। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

जानकारी के अनुसार, शनिवार को मोकामा के पूर्वी इलाके में जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह का चुनाव संपर्क अभियान चल रहा था। इस दौरान रामपुर-डूमरा गांव में समर्थकों ने अनंत सिंह के लिए छोटा से मंच किया था। जब बाहुबली नेता गांव में पहुंचे तो समर्थकों ने उनसे संबोधित करने का अनुरोध किया। अनंत सिंह छोटे से मंच पर अपने भारी समर्थकों के साथ खड़े हुए। तभी उनके एक समर्थक ने माइक थाम कर भाषण देना शुरू कर दिया।

वीडियो में देखा जा सकता है कि समर्थकों ने मंच पर से ही जेडीयू जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगाए। फिर जैसे ही सभी ने अनंत बाबू जिंदाबाद का नारा लगाया, मंच ही टूट गया। मंच के टूटते ही अनंत सिंह धड़ाम से नीचे गिर गए। उनके साथ मंच पर मौजूद बाकी लोग भी गिर गए।

मंच टूटने के बाद आनन-फानन में अनंत सिंह को निकालने का प्रयास किए जाने लगा। हालांकि, इस घटना में जेडीयू उम्मीदवार सुरक्षित हैं। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।