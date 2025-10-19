Video- ‘कोई बच्चों की तरह जमीन पर लोटने लगा तो किसी ने फाड़ लिया अपना कुर्ता…’ राबड़ी आवास के बाहर RJD नेताओं का हाई-वोल्टेज ड्रामा

RJD Ruckus over seat sharing: बिहार चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन में टिकट की खींचतान के बीच रविवार सुबह राबड़ी आवास के बाहर नाटकीय घटना क्रम देखने को मिला। जहां पर आरजेडी के टिकट के लिए पूर्व प्रत्याशी मदन साह ने अपना कुर्ता फाड़कर फूट-फूटकर रोने लगे। एक अन्य नेता सड़क पर बच्चों की तरह लोट-लोटकर रोने लगे। जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी वायरल हो रहा है।

जानकारी के अनुसार, राबड़ी आवास के बाहर गेट के ठीक सामने पूर्व प्रत्याशी मदन साह ने अपना कुर्ता फाड़ लिया और जमीन पर लेटकर जोर-जोर से रोने लगे। मौके पर मौजूद लोगों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो रिकॉर्ड किया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मदन शाह ने रोते हुए कहा, “…वे सरकार नहीं बनाएंगे; तेजस्वी बहुत घमंडी हैं, लोगों से मिलते नहीं…वे टिकट बांट रहे हैं…संजय यादव ये सब कर रहे हैं…मैं यहाँ मरने आया हूं। लालू यादव मेरे गुरु हैं…उन्होंने कहा था कि वे मुझे टिकट देंगे…उन्होंने भाजपा के एजेंट संतोष कुशवाहा को टिकट दिया।”

आरजेडी नेता मदन साह ने आगे कहा, “2020 में, लालू जी ने मुझे रांची बुलाया और तेली समुदाय की जनसंख्या का एक सर्वेक्षण करवाया, और बताया कि मदन शाह मधुबन विधानसभा क्षेत्र से रणधीर सिंह को हराएँगे। तेजस्वी जी और लालू जी ने मुझे बुलाया था, उन्होंने कहा था कि वे मुझे टिकट देंगे। मैं 90 के दशक से पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैंने अपनी ज़मीन बेच दी…वे सरकार नहीं बनाएंगे; तेजस्वी बहुत घमंडी हैं, लोगों से मिलते नहीं…वे टिकट बांट रहे हैं…संजय यादव ये सब कर रहे हैं…मैं यहाँ मरने आया हूँ। लालू यादव मेरे गुरु हैं…उन्होंने कहा था कि वे मुझे टिकट देंगे…उन्होंने टिकट दिया” संतोष कुशवाहा, एक भाजपा एजेंट…”