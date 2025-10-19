  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. Video- ‘कोई बच्चों की तरह जमीन पर लोटने लगा तो किसी ने फाड़ लिया अपना कुर्ता…’ राबड़ी आवास के बाहर RJD नेताओं का हाई-वोल्टेज ड्रामा

Video- ‘कोई बच्चों की तरह जमीन पर लोटने लगा तो किसी ने फाड़ लिया अपना कुर्ता…’ राबड़ी आवास के बाहर RJD नेताओं का हाई-वोल्टेज ड्रामा

RJD Ruckus over seat sharing: बिहार चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन में टिकट की खींचतान के बीच रविवार सुबह राबड़ी आवास के बाहर नाटकीय घटना क्रम देखने को मिला। जहां पर आरजेडी के टिकट के लिए पूर्व प्रत्याशी मदन साह ने अपना कुर्ता फाड़कर फूट-फूटकर रोने लगे। एक अन्य नेता सड़क पर बच्चों की तरह लोट-लोटकर रोने लगे। जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी वायरल हो रहा है।

By Abhimanyu 
Updated Date

RJD Ruckus over seat sharing: बिहार चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन में टिकट की खींचतान के बीच रविवार सुबह राबड़ी आवास के बाहर नाटकीय घटना क्रम देखने को मिला। जहां पर आरजेडी के टिकट के लिए पूर्व प्रत्याशी मदन साह ने अपना कुर्ता फाड़कर फूट-फूटकर रोने लगे। एक अन्य नेता सड़क पर बच्चों की तरह लोट-लोटकर रोने लगे। जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी वायरल हो रहा है।

पढ़ें :- AIMIM Candidate List: ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बिहार चुनाव के लिए घोषित किए 25 प्रत्याशी; दो हिंदू चेहरों को भी मिला टिकट

जानकारी के अनुसार, राबड़ी आवास के बाहर गेट के ठीक सामने पूर्व प्रत्याशी मदन साह ने अपना कुर्ता फाड़ लिया और जमीन पर लेटकर जोर-जोर से रोने लगे। मौके पर मौजूद लोगों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो रिकॉर्ड किया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मदन शाह ने रोते हुए कहा, “…वे सरकार नहीं बनाएंगे; तेजस्वी बहुत घमंडी हैं, लोगों से मिलते नहीं…वे टिकट बांट रहे हैं…संजय यादव ये सब कर रहे हैं…मैं यहाँ मरने आया हूं। लालू यादव मेरे गुरु हैं…उन्होंने कहा था कि वे मुझे टिकट देंगे…उन्होंने भाजपा के एजेंट संतोष कुशवाहा को टिकट दिया।”

आरजेडी नेता मदन साह ने आगे कहा, “2020 में, लालू जी ने मुझे रांची बुलाया और तेली समुदाय की जनसंख्या का एक सर्वेक्षण करवाया, और बताया कि मदन शाह मधुबन विधानसभा क्षेत्र से रणधीर सिंह को हराएँगे। तेजस्वी जी और लालू जी ने मुझे बुलाया था, उन्होंने कहा था कि वे मुझे टिकट देंगे। मैं 90 के दशक से पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैंने अपनी ज़मीन बेच दी…वे सरकार नहीं बनाएंगे; तेजस्वी बहुत घमंडी हैं, लोगों से मिलते नहीं…वे टिकट बांट रहे हैं…संजय यादव ये सब कर रहे हैं…मैं यहाँ मरने आया हूँ। लालू यादव मेरे गुरु हैं…उन्होंने कहा था कि वे मुझे टिकट देंगे…उन्होंने टिकट दिया” संतोष कुशवाहा, एक भाजपा एजेंट…”

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

मुख्यमंत्री योगी ने किया राजतिलक, अयोध्या में एक बार फिर जीवंत हो गया त्रेता युग

मुख्यमंत्री योगी ने किया राजतिलक, अयोध्या में एक बार फिर जीवंत हो...

Bihar Election 2025 : बिहार में पहले और दूसरे चरण मतदान के लिए 261 सामान्य और पुलिस पर्यवेक्षक तैनात , उपचुनावों के लिए 16 और नियुक्त

Bihar Election 2025 : बिहार में पहले और दूसरे चरण मतदान के...

यूपी में माध्यमिक विद्यालयों में आयोजित होगा करियर काउंसलिंग सत्र, विभाग ने सभी जिलों को भेजा निर्देश

यूपी में माध्यमिक विद्यालयों में आयोजित होगा करियर काउंसलिंग सत्र, विभाग ने...

गाजीपुर में दर्दनाक हादसा: गंगा नदी में नहाने गईं तीन लड़कियां डूबीं, तलाश जारी

गाजीपुर में दर्दनाक हादसा: गंगा नदी में नहाने गईं तीन लड़कियां डूबीं,...

चंद्रयान-2 की बड़ी उपलब्धि, पहली बार देखा चांद पर सूर्य का प्रभाव, ISRO ने दिखाया लाइव

चंद्रयान-2 की बड़ी उपलब्धि, पहली बार देखा चांद पर सूर्य का प्रभाव,...

तेज प्रताप यादव के प्रत्याशी भैसे पर बैठ कर पहुचे नामांकन कराने, वीडियो वायरल

तेज प्रताप यादव के प्रत्याशी भैसे पर बैठ कर पहुचे नामांकन कराने,...