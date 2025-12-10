  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. VIDEO: नेपाल घूमने गए दो भारतीय युवकों के साथ हुई अभद्रता, नेपाली युवक ने किया तिरंगे काअपमान

VIDEO: नेपाल घूमने गए दो भारतीय युवकों के साथ हुई अभद्रता, नेपाली युवक ने किया तिरंगे काअपमान

भारत और नेपाल का रिस्ता हमेंशा से अच्छा रहा है। एक दोनों देशों के बीच आप किसी भी वक्त बिना विजा के आ जा सकते है। दोनोंं देशों की सीमाओं पर कोई खास रोक टोक नहीं है। ऐसे में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे देख कर हर भारतीय आग बबूला हो रहा है। भारत की जनता इसे एक भारतीय का अपमान नहीं बल्कि देश का अपमान मान रही है और जमकर नेपाल को ट्रोल कर रही है।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। भारत और नेपाल का रिस्ता हमेंशा से अच्छा रहा है। एक दोनों देशों के बीच आप किसी भी वक्त बिना विजा के आ जा सकते है। दोनोंं देशों की सीमाओं पर कोई खास रोक टोक नहीं है। ऐसे में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे देख कर हर भारतीय आग बबूला हो रहा है। भारत की जनता इसे एक भारतीय का अपमान नहीं बल्कि देश का अपमान मान रही है और जमकर नेपाल को ट्रोल कर रही है। सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफार्म पर लोगों नेपाल को लगातार ट्रोल कर रहे है।

पढ़ें :- बाबरी मस्जिद बनवाने वाले विधायक हुमायूं कबीर ने फिर किया बड़ा ऐलान, ममता बनर्जी को लेकर कह डाली बड़ी बात

बता दे कि भारत का दो लोग कुछ दिनों पहले अपनी बाइक से नेपाल घूमने के लिए गए हुए थे। इस दौरान युवक ने अपनी बाइक पर भारत का तिरंगा झंडा लगा रखा था। दोनों युवकों का एक एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते है कि एक यूवक बाइक से नेपाल की सड़कों पर घूम रहा था और दूसरा यूवक स्कैटिंग कर रहा होता है। बाइक चलाने वाले युवक ने, जहां बाइक पर भारत का झंडा लगाए हुए है। वहीं दूसरा युवक अपनी पीठ पर। तभी एक नेपाली युवक बाइक चला रहा युवक को रोक लेता है और उसे बाइक से भारत का झंडा हटाने के लिए कहता है। तभी स्कैटिंग कर रहा युवक भी वहां पहुंच जाता है और तीनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भारत की जनता के बीच नेपाल को लेकर आक्रोश फैल गया है। वहीं कई नेपाली लोग भी भारत के समर्थन में उतर आए है।

एक नेपाली युवक ने वीडियो पर कमेंट करते हुए कहा कि भाई में नेपाल से हूं और हमारे यहां सभी चीजे इंडिया से ही चलती है। हम आपकी फौज में भी है और आपके साथ आपके बॉर्डर पर आपका झंडा लहराते है। गॉली देते हुए नेपाली युवक ने लिखा कि एक दो लोगों के वजह से पूरे देश को बुरा मत बोलों। वहीं एक भारतीय युवक ने लिखा कि हमारे यहां भी बहुत नेपाली लोग आके फास्ट फूड और अन्य चीजों का दुकान और धंधा किए हुए है। किंतु इससे हमें कोई आपत्ति नहीं होती है। अभी तुम्हे नेपाल के बारे कुछ बोला तो बुरा लग गया। ठीक वैसे ही अगर कोई नेपाली हमारे देश के नागरिकों के साथ इस तरह का व्यवहार करेगा तो हमारी भावना तो आहत होगी ही।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

बाबरी मस्जिद बनवाने वाले विधायक हुमायूं कबीर ने फिर किया बड़ा ऐलान, ममता बनर्जी को लेकर कह डाली बड़ी बात

बाबरी मस्जिद बनवाने वाले विधायक हुमायूं कबीर ने फिर किया बड़ा ऐलान,...

राहुल गांधी के जर्मनी दौरे पर भाजपा ने उठाया सवाल, तो प्रियंका गांधी ने किया पलटवार, बोलीं- मोदी जी अपने काम का आधा समय विदेश में बिताते हैं...

राहुल गांधी के जर्मनी दौरे पर भाजपा ने उठाया सवाल, तो प्रियंका...

VIDEO: नेपाल घूमने गए दो भारतीय युवकों के साथ हुई अभद्रता, नेपाली युवक ने किया तिरंगे काअपमान

VIDEO: नेपाल घूमने गए दो भारतीय युवकों के साथ हुई अभद्रता, नेपाली...

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ठुकराया 'वीर सावरकर अवॉर्ड', बोले-बिना पूछे और मेरी सहमति बगैर कैसे कर दिया मेरा नाम शामिल ?

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ठुकराया 'वीर सावरकर अवॉर्ड', बोले-बिना पूछे और...

Indian Street Premier League: के तीसरे सीजन के ऑक्शन में शामिल हुए सलमान खान और अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर भी रहे मौजूद

Indian Street Premier League: के तीसरे सीजन के ऑक्शन में शामिल हुए...

Deoria Plot Allotment Case : पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को लखनऊ क्राइम ब्रांच पुलिस ने शाहजहांपुर जंक्शन से किया गिरफ्तार

Deoria Plot Allotment Case : पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को लखनऊ क्राइम...