Video Viral : आप भी दांतों तले दबा लेंगे अंगुली, बाइक चलाते हुए मस्ती में ऊंट को बैठाकर चले जा रहे हैं

Video Viral : सोशल मीडिया पर वायरल होने का नशा लोगों पर इस कदर चढ़ चुका है। जिसके लिए अपनी व दूसरों की जान भी जोखिम में डालने से नहीं डर रहे हैं। बस उन्हें लाइक व कमेट चाहिए होता है। इसके चक्कर में आए दिन सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ वायरल होता रहता है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। इस वीडियो में दो बाइक सवारों ने बीच में एक ऊंट को बैठा रखा है। इसके बाद वह बाइक चलाते हुए मस्ती में चले जा रहे हैं। इस वीडियो रमेश मीना के अकाउंट से एक्स पर पोस्ट किया गया है। वीडियो पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं।

वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है कि मैंने कॉमेडी में सुना था कि ऊंट को इंडिगो में बैठना बहुत मुश्किल है परंतु इस बंदे ने तो गाड़ी पर बिठा दिया। हे प्रभु, क्या-क्या देखना पड़ रहा है? बता दें कि ऊंट का वजन करीब 400 से 450 किलो होता है। ऐसे में उसे बाइक पर बैठाकर बैलेंस बनाने में कितनी मशक्कत करनी पड़ी होगी यह भी सोचने वाली बात है?

वीडियो में दिख रहा है कि दो लोगों ने ऊंट के पैरों को मोड़कर उसे बाइक पर बैठा रखा है। इसके बाद उसके पैरों को रस्सी से गर्दन पर बांध दिया है। वीडियो पर कमेंट करने वालों में बहुत से लोगों ने इसे एक मजाक बनाया है। वहीं, कुछ लोगों ने इस बात पर भी चिंता जताई कि रेगिस्तान का जहाज (The Ship of The Desert) कहे जाने वाले इस जानवर को कितनी तकलीफ हो रही होगी।

एक यूजर ने लिखा कि यह मजाकिया नहीं, बल्कि क्रूर है। उसने लिखा कि ऊंट को इस तरह ले जाने वालों को गिरफ्तार करने की जरूरत है। एक अन्य ने लिखा कि उसके पैरों को बड़ी बेरहमी से बांधा गया है। जैसे वह कोई जीव नहीं, लगेज है। एक यूजर ने लिखा, ‘इंसान ऊंट से, चल तीनों भाई जाएंगे, मजा आएगा।’ एक अन्य ने लिखा कि मैं निश्चित नहीं हूं कि ऊंट को इस यात्रा में मजा आ रहा होगा।