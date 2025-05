विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, कहा-कार्रवाई तथ्य और कानून के अनुसार ही होगी,मंत्री होकर आप कैसी भाषा बोलते हैं?

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह (Cabinet Minister Kunwar Vijay Shah) के तरफ से कर्नल सोफिया कुरैशी (Colonel Sofia Qureshi) पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर आज सुनवाई के दौरान सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वीआर गवई (CJI BR Gavai) ने मंत्री विजय शाह को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि आप किस तरह का बयान दे रहे हैं? आप मंत्री हैं और मंत्री होने के नाते ऐसी भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं है। यह मंत्री पद को थोभा नहीं देता। उन्होंने आगे कहा कि जब देश संवेदनशील स्थिति से गुजर रहा हो, तब ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति से अनुचित बयान की अपेक्षा नहीं की जा सकती। मुख्य न्यायाधीश ने मंत्री से यह भी पूछा, क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं? इस पर विजय शाह के वकील ने जवाब दिया कि उनके मुवक्किल ने माफी मांग ली है और मीडिया ने बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया है।

इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने साफ किया कि आगे की कार्रवाई तथ्य और कानून के अनुसार ही होगी। यह टिप्पणी ऑपरेशन सिन्दूर (Operation Sindoor) के दौरान हुई मीडिया ब्रीफिंग में शाह के कथित अभद्र वक्तव्य से जुड़ी है, जिसने देशभर में हलचल मचा दी है।

Madhya Pradesh High Court orders court monitored probe against BJP Minister Vijay Shah for calling Col Sofiya Qureshi ‘Sister of Terrorists’. Court unhappy with the nature in which FIR filed. Court felt FIR drafted poorly which would invite quashing. pic.twitter.com/DMw6LPmLtU

— Sanket Upadhyay (@sanket) May 15, 2025