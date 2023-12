Viral Video: मुफलिसी और मजबूरी का खौफनाक दृश्य, ठंड से बचने के लिए जलती चिता के बगल में लेट गया बुजुर्ग

Kanpur News: उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं कानपुर का न्यूनतम तापमान आठ से नौ डिग्री सेल्सियस के आस पास पहुंच गया है। इस कंपा देने वाली ठंड से बचने के लिए लोग सर से लेकर पैर तक गर्म कपड़ों से लदे पड़े हैं तो सड़क चौराहों पर रहने वाले लोग अलाव के सहारे राहत पा रहे हैं।

ऐसे में कानपुर शहर के एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है जिसे देख आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल इस वायरल वीडियो में एक बुजुर्ग व्यक्ति ठंड से बचने के लिए जलती हुई चिता के बगल (elderly man lay down next to a burning pyre to escape the cold) में ही अपना बिस्तर बिछा कर सो गया। वहां मौजूद किसी ने इस नजारे को अपने कैमरे में कैद कर वायरल कर दिया।

फिलहाल सोशल मीडिया में यह वीडियो तरह तरह के कैप्शन के साथ खूब शेयर किया जा रहा है। यह वायरल वीडियो कानपुर के भैरव घाट का बताया जा रहा है। जहां ठंड से बचने के लिए बुजुर्ग व्यक्ति ठंड से बचने के लिए जलती चिता के बगल में लेट गया। वहीं सुबह लोगों ने देखा कि एक बुजुर्ग जलती चिता के बगल में लेटा है, जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि उसे सर्दी लग रही थी इसलिए वह यहां आकर लेट गया।