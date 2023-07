Viral Video : Cardi B के लाइव कॉन्सर्ट में ऑडियंस ने फेंकी ड्रिंक, आग बबूला सिंगर ने उठाया ये कदम

Cardi B : हॉलीवुड सिंगर रैपर कार्डी-बी (Hollywood Singer Rapper Cardi-B) के साथ स्टेज परफॉर्मेंस (Stage Performance) के दौरान एक शख्स ने बदतमीजी करते हुए उनके ऊपर ड्रिंग फेंक दी है। जिसकी वजह से कार्डी-बी (Cardi-B) सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड हो रही हैं। इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है। शख्स के ड्रिंक फेंकने के बाद सिंगर का भी पारा हाई हो गया। इसके बाद उन्होंनें उसके मुंह पर माइक दे मारा।

Cardi B throws her microphone at an audience member who threw a drink at her 👀 pic.twitter.com/fKmFLFGzKw

— Daily Loud (@DailyLoud) July 30, 2023