वायरल वीडियो: मजाक में ट्रेन की छत पर चढ़ा युवक आया करंट की चपेट में

कभी- कभी मजाक में बड़ा हादसा हो जाता है। इसलिए हर चीज से मजाक नहीं करना चाहिए। एक ऐसा ही मामला नागपुर से सामने आया है, जहां से सिरफिरा युवक ट्रेन की छत पर चढ़ गया और करंट की चपेट मे आकर ट्रेन से नीचे गिर पड़ा। युवक गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना शुक्रवार की बताई जा रही है और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

महाराष्ट्र के नागपुर रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार दोपहर चार बजे के आस-पास प्लेटफॉर्म नंबर सात पर पुणे हमसफर एक्सप्रेस खड़ी थी। इस दौरान एक युवक हमसफर ट्रेन की छत पर चढ़ गया और खड़े होकर इधर-उधर देखने लगा। इसी बीच, उसके हाथों की हरकत होते ही वह ओवरहेड इक्वीपमेंट यानी ओएचई तार से प्रवाहित बिजली के संपर्क में आ गया और तेज झटका खाकर ट्रेन से नीचे गिर गया। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस के जवान घटनास्थल पर पहुंचे और युवक को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने बताया कि युवक की स्थिति गंभीर है और आईसीयू वार्ड में भर्ती है। डॉक्टरों को उसकी भाषा भी समझ नहीं आ रही है। युवक के बैग से कोई पहचान पत्र नहीं मिला है, जिस कारण उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। वहीं इस घटना का वीडियों वायरल होने के लोग अपनी अलग—अलग राय रख है। कोई बोल रहा युवक ने आत्महत्या की है तो कोई बोल रहा जिंदगी से मजाक नहीं करना चाहिए।

