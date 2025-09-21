  1. हिन्दी समाचार
वायरल वीडियो: सरकारी स्कूल में जमकर हुआ बार बालाओं का डांस, एडीजे कानपुर ने संबंधित अधिकारी को दिए जांच के आदेश

कानपुर देहात से एक शर्मशार कर देने वाला वीडियो सामने आया है। अश्लीलता का ऐसा गंदा नाच हुआ की उसने पूरे शिक्षा जगत को ही शर्मसार कर दिया। भोगनीपुर थाना क्षेत्र के क्योटरा बांगर गांव के प्राथमिक विद्यालय में बार-बालाओं का डांस कराया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। स्कूल के परिसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधान के पति, कोटेदार के पति और गांव के कई संभ्रांत लोग भी मौजूद थे। ग्रामीणों ने इस घटना पर नाराजगी जताई है। ग्रामीणों ने कहा कि शिक्षा स्थल पर अश्लील काम होना बेहद शर्मनाक है।

कानपुर। कानपुर देहात से एक शर्मशार कर देने वाला वीडियो सामने आया है। अश्लीलता (obscenity) का ऐसा गंदा नाच हुआ की उसने पूरे शिक्षा जगत (world of education) को ही शर्मसार कर दिया। भोगनीपुर थाना (Bhognipur Police Station) क्षेत्र के क्योटरा बांगर गांव के प्राथमिक विद्यालय (primary school)में बार-बालाओं का डांस कराया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। स्कूल के परिसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधान के पति, कोटेदार के पति और गांव के कई संभ्रांत लोग (elite people) भी मौजूद थे। ग्रामीणों ने इस घटना पर नाराजगी जताई है। ग्रामीणों ने कहा कि शिक्षा स्थल पर अश्लील (obscene) काम होना बेहद शर्मनाक है। वीडियो वायरल होने के बाद पूरे गांव में कार्यक्रम की चर्चा जोरों पर है।
उत्तर पद्रेश के कानपुर देहात (Kanpur Dehat) में एक शिक्षा के मंदिर में रातभर अश्लीलता (obscenity) परोसी गई। स्कूल में बार-बालाओं ने जमकर ठुमके (danced) लगाए और अभिभावकों के साथ प्रधान पति समेत गांव वालों (villagers) ने भी जमकर डांस किया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया (social media) पर जमकर वायरल हो रहा है। भोगनीपुर कोतवाली (Bhognipur Police Station) क्षेत्र के क्यूटरा बांगर गांव (Cutera Bangar Village) का यह मामला है। यहां पर एक स्कूल में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित कराया गया। इस कार्यक्रम में आधा दर्जन बार बालाएं बुलाई गई थी। इस कार्यक्रम में प्रधान पति समेत गांव वालों ने स्कूल में बार बालाओं (bar girls) के साथ ठुमके लगाए और खूब अश्लीलता फैलाई। बता दें कि इस स्कूल (School) में दिन में बच्चे पढ़ने (study)के लिए आते है। वहीं, पर रात को बार-बालाओं (bar girls) ने जमकर ठुमके लगाए।

कानपुर एडीजे ने दिए जांच के आदेश

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल (viral) होने के बाद कानपुर जोन के एडीजे ने कानपुर देहात एसएसपी श्रद्धा नरेंद्र पाण्डेय (SSP Shraddha Narendra Pandey) को आदेश दिए है। इस पूरे कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग जमकर इस वीडियो को देख रहे है। एसएसपी श्रद्धा नरेंद्र पाण्डेय (SSP Shraddha Narendra Pandey) ने बताया ​कि संबंधित थाना प्रभारी को जांच का आदेश दिया गया है। जांच कर सभी पर कार्रवाई की जाएगी।

