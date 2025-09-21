वायरल वीडियो: सरकारी स्कूल में जमकर हुआ बार बालाओं का डांस, एडीजे कानपुर ने संबंधित अधिकारी को दिए जांच के आदेश

कानपुर। कानपुर देहात से एक शर्मशार कर देने वाला वीडियो सामने आया है। अश्लीलता (obscenity) का ऐसा गंदा नाच हुआ की उसने पूरे शिक्षा जगत (world of education) को ही शर्मसार कर दिया। भोगनीपुर थाना (Bhognipur Police Station) क्षेत्र के क्योटरा बांगर गांव के प्राथमिक विद्यालय (primary school)में बार-बालाओं का डांस कराया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। स्कूल के परिसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधान के पति, कोटेदार के पति और गांव के कई संभ्रांत लोग (elite people) भी मौजूद थे। ग्रामीणों ने इस घटना पर नाराजगी जताई है। ग्रामीणों ने कहा कि शिक्षा स्थल पर अश्लील (obscene) काम होना बेहद शर्मनाक है। वीडियो वायरल होने के बाद पूरे गांव में कार्यक्रम की चर्चा जोरों पर है।

कानपुर एडीजे ने दिए जांच के आदेश

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल (viral) होने के बाद कानपुर जोन के एडीजे ने कानपुर देहात एसएसपी श्रद्धा नरेंद्र पाण्डेय (SSP Shraddha Narendra Pandey) को आदेश दिए है। इस पूरे कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग जमकर इस वीडियो को देख रहे है। एसएसपी श्रद्धा नरेंद्र पाण्डेय (SSP Shraddha Narendra Pandey) ने बताया ​कि संबंधित थाना प्रभारी को जांच का आदेश दिया गया है। जांच कर सभी पर कार्रवाई की जाएगी।