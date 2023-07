Viral Video: सावन की वजह से व्यक्ति ने जोमैटो से ऑर्डर किया Veg बिरयानी, पनीर की जगह दे दिया चिकन

सोशल मीडिया में एक पोस्ट खूब वायरल हो रही है। इस पोस्ट का दावा है कि सावन के पवित्र महिने के चलते जोमैटो से वेज पनीर बिरयानी (Veg Paneer Biryani ) का ऑर्डर किया गया था। जब वह ऑर्डर घर पहुंचा तो लोग हैरान रह गए।

वेज पनीर बिरयानी (Veg Paneer Biryani ) फैमिली पैक का बिल दिखाया गया है

वेज पनीर बिरयानी (Veg Paneer Biryani ) में पनीर के टुकड़ों की जगह चिकन के टुकड़ें पड़ थे। दरअसल ट्वीटर पर अश्विनी श्रीवास्तव नाम के यूजर ने दो वीडियो शेयर किए हैं। वीडियो में वेज पनीर बिरयानी (Veg Paneer Biryani ) फैमिली पैक का बिल दिखाया गया है।

क्योंकि पनीर बिरयानी में पनीर को भी बेसन में लपेटा जाता है

जिसे फूड एग्रीगेटर एप्लिकेशन जोमैटो से ऑनलाईन ऑर्डर किया गया था। वहीं दूसरे वीडियो में बिरयानी में चिकन (chicken ) के टुकड़ों को दिखाया है। उन्होने बताया कि शुरुआत में उन्हें एहसास नहीं हुआ कि वे चिकन (chicken ) खा रहे हैं, क्योंकि पनीर बिरयानी में पनीर को भी बेसन में लपेटा जाता है।

जोमैटो ने अपना पल्ला छाड़ते हुए होटल से मामले में बात करने को कहा

इस मामले में जब उन्होनें बहरोज बिरयानी (Behroj Biryani) को फोन किया तो उन्हें जोमैटो से संपर्क करने को कहा गया।जब उन्होंने जोमैटो से बात की तो उन्हें होटल से संपर्क करने को कहा गया।मामले में जोमैटो ने अपना पल्ला छाड़ते हुए होटल से मामले में बात करने को कहा।