Video Viral : पुलिस चौकी में बीजेपी की कोषाध्यक्ष ने युवक को जड़ा थप्पड़, बोलीं- शासन-प्रशासन मेरा है, तुम मर जाओगे,कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा

सुल्तानपुर। यूपी के सुल्तानपुर जिले (Sultanpur District) में नगर कोतवाली (City Kotwali) की शाहगंज पुलिस चौकी (Shahganj Police Outpost) में बुधवार रात भाजपा की जिला कोषाध्यक्ष पूजा कसौधन (BJP District Treasurer Pooja Kasaudhan) का एक युवक को चौकी इंचार्ज के सामने थप्पड़ मार दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शहर के आदर्शनगर, पल्टू का पुरवा, घोसियाना निवासी अरुण कोरी के मुताबिक वह शहर के मुरारीदास की गली में हर्षित बरनवाल की फर्म में नौकरी करते हैं।

बुधवार को वह शाहगंज चौराहे (Shahganj Crossing) पर पहुंचे थे। उनका आरोप है कि उसी समय वहां पर पूजा कसौधन (Pooja Kasaudhan) अपने पुत्र रौनक कसौधन के साथ पहुंची। दोनों ने गाली देते हुए उन पर हमला कर दिया। वहां पर किसी तरह से जान बचाते हुए अरुण कोरी शाहगंज चौकी पर पहुंचे। वहां उन्होंने चौकी इंचार्ज अविनाश चंद्र (Outpost In-charge Avinash Chandra) से प्रकरण की शिकायत की। इसी बीच पूजा कसौधन (Pooja Kasaudhan) भी अपने पुत्र के साथ वहां पर पहुंच गईं। वहां पर चौकी इंचार्ज के सामने ही पूजा कसौधन ने दोबारा उन्हें पीट दिया।

पीड़ित का आरोप है कि भाजपा नेत्री ने कहा कि शासन -प्रशासन मेरा है। तुम मर जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। क्षेत्राधिकारी नगर राघवेंद्र सिंह (City Circle Officer Raghavendra Singh) ने बताया कि वायरल वीडियो व पीड़ित की तहरीर के आधार पर कोतवाली नगर में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। प्रकरण की जांच की जा रही है।