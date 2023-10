Watch Viral Video: फिल्मी स्टाईल में बाइक पर रोमांस करते नजर आएं कपल, उड़ा रहे है ट्रैफिक नियमों की धज्जियां

Couple seen romancing on bike in filmy style: सोशल मीडिया में हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में चलती बाइक पर एक कपल रोमांस करते नजर आ रहे है। सोशल मीडिया में यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह वायरल वीडियो उत्तर प्रदेश के हापुड़ का बताया जा रहा है।

जहां चलती बाइक पर कपल रोमांस कर रहे थे। फिल्मी स्टाईल में एक लड़का बाइक चला रहा था जबकि लड़की बाइक की टंकी पर बैठी नजर आ रहा है। इद दौरान लड़की ने लड़के को गले लगाया हुआ था। वहीं बगल से गुजर रहे किसी कार सवार ने इस कपल की इस हरकत को अपने मोबाइल से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में शेयर कर दिया।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वीडियो हापुड़ नेशनल हाईवे एनएच9 का बताया जा रहा है। जहां थाना सिंभावली क्षेत्र में एक लड़का और लड़की तेज रफ्तार बाइक पर रोमांस करते नजर आ रहे है। इस दौरान बाइक सवार लड़के ने न तो हेलमेट पहना हुआ है और न ही ऊपर बाइक की स्पीड भी तेज जर आ रही है। दोनो ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे है।