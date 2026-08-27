Video Viral : नदी में नहाने उतरी लड़की पर मगरमच्छ ने किया अटैक, यह नज़ारा देख किसी की भी थम जाएंगी सांसें, बाल-बाल बची जान

Video Viral : नदी में नहाने पहुंची एक लड़की के साथ ऐसा खौफनाक वाकया हुआ, जिसे देखकर किसी की भी सांसें थम जाएंगी। लड़की जैसे ही पानी में उतरी, अचानक एक मगरमच्छ उसके ऊपर चढ़ गया। मगरमच्छ को अपने बेहद करीब देखकर लड़की घबरा गई और तुरंत पानी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी।
Video Viral : नदी में नहाने पहुंची एक लड़की के साथ ऐसा खौफनाक वाकया हुआ, जिसे देखकर किसी की भी सांसें थम जाएंगी। लड़की जैसे ही पानी में उतरी, अचानक एक मगरमच्छ उसके ऊपर चढ़ गया। मगरमच्छ को अपने बेहद करीब देखकर लड़की घबरा गई और तुरंत पानी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी।
गनीमत रही कि इस दौरान मगरमच्छ ने लड़की पर हमले में बाल-बाल बच गई और वह किसी तरह सुरक्षित बाहर निकल आई। अगर मगरमच्छ आक्रामक हो जाता तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती थी।
😱 यह नज़ारा देखकर किसी की भी सांसें थम जाएंगी!
लड़की नदी में नहाने के लिए पानी में उतरती है, तभी अचानक एक मगरमच्छ उसके ऊपर चढ़ जाता है। लड़की घबराकर तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करती है और किसी तरह पानी से बाहर आ जाती है।
गनीमत रही कि उस वक्त मगरमच्छ ने उस पर हमला नहीं किया,… pic.twitter.com/zFDT7zIAyF
पढ़ें :- Video- टैंकर पलटा तो बाल्टी-बर्तन लेकर दौड़ पड़े लोग, मुफ्त में तेल भरने की मची होड़, निकला तारपीन का तेल
— Suraj Maurya🇮🇳 (@SurajMaurya03) August 27, 2026
इस घटना ने एक बार फिर खुले जलस्रोतों में सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। यह घटना एक बड़ा सबक देती है कि अनजान नदी, तालाब या झील में कभी भी बिना जानकारी के न उतरें। पानी के अंदर क्या छिपा है? कुछ मिनट की मस्ती के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डालना बिल्कुल सही नहीं है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। हालांकि वीडियो कब का और कहां का हैं। वायरल वीडियो की पुष्टि hindi.pardaphash.com काम नहीं करता है।