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Video Viral : नदी में नहाने उतरी लड़की पर मगरमच्छ ने किया अटैक, यह नज़ारा देख किसी की भी थम जाएंगी सांसें, बाल-बाल बची जान

Video Viral : नदी में नहाने पहुंची एक लड़की के साथ ऐसा खौफनाक वाकया हुआ, जिसे देखकर किसी की भी सांसें थम जाएंगी। लड़की जैसे ही पानी में उतरी, अचानक एक मगरमच्छ उसके ऊपर चढ़ गया। मगरमच्छ को अपने बेहद करीब देखकर लड़की घबरा गई और तुरंत पानी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी।

By santosh singh 
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Video Viral : नदी में नहाने पहुंची एक लड़की के साथ ऐसा खौफनाक वाकया हुआ, जिसे देखकर किसी की भी सांसें थम जाएंगी। लड़की जैसे ही पानी में उतरी, अचानक एक मगरमच्छ उसके ऊपर चढ़ गया। मगरमच्छ को अपने बेहद करीब देखकर लड़की घबरा गई और तुरंत पानी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी।

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गनीमत रही कि इस दौरान मगरमच्छ ने लड़की पर हमले में बाल-बाल बच गई और वह किसी तरह सुरक्षित बाहर निकल आई। अगर मगरमच्छ आक्रामक हो जाता तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती थी।

इस घटना ने एक बार फिर खुले जलस्रोतों में सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।  यह घटना एक बड़ा सबक देती है कि अनजान नदी, तालाब या झील में कभी भी बिना जानकारी के न उतरें। पानी के अंदर क्या छिपा है?  कुछ मिनट की मस्ती के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डालना बिल्कुल सही नहीं है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। हालांकि वीडियो कब का और कहां का हैं। वायरल वीडियो की पुष्टि hindi.pardaphash.com काम नहीं करता है।

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