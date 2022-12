Viral Video: टीचर और बच्चे में हुई डांस फाइट, देखने वाले हो रहे दंग

मुंबई : सोशल मीडिया पर हाल ही में एक डांस का वीडियो गर्दा उड़ा रहा है, जिसे खूब देखा और पसंद किया जा रहा है. वीडियो फ्लोरिडा के एक स्कूल के क्लारूम का बताया जा रहा है, जहां टीचर और स्टूडेंस के बीच डांस का एक अलग ही कंपटीशन देखने को मिल रहा है.

वीडियो में उनके कमाल के डांस मूव्स देखने के बाद एक मिनट के लिए आप भी हक्के-बक्के रह जाएंगे. तेजी से वायरल हो रहा यह वीडियो वाकई कमाल का है, जिस पर यूजर्स के रिएक्शन की बाढ़ सी आ गई है.

डांस का यह वीडियो फ्लोरिडा के सुमनेर हाई स्कूल का बताया जा रहा है. जहां स्टूडेंस टीचर के सामने हैरतअंगेज डांस मूव्स करने की चुनौती रखते नजर आ रहे हैं, जिस पर टीचर होश उड़ा देने वाली परफॉर्मेंस देते नजर आ रहे हैं.

Our 8th grade Stingrays having a well deserved exam dance break. Of course our teachers are ending 2022 with a win. Love my Stingrays 💙💚 Happy Holidays @HCPS_SumnerHS pic.twitter.com/Mps92JPJAU

— Natalie.McClain (@McClainEducates) December 23, 2022