वायरल वीडियो: विधायक राजा भैया की बेटी ने सीएम योगी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा एक बार में मरवा दीजिए, धीरे-धीरे मत करिए प्रताड़ित

कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के परिवार में चल रहा कलह अब पूर्ण रूप से राजनीतिक के रंग में रंग चुका है। अभी तक यह विवाद राजा भैया और उनकी पत्नी के बीच रहा था। अब इस विवाद में उनके बच्चे भी उतर आए है। कुछ दिनों पहले राजा भैया के बेटे शिवराज प्रताप सिंह ने अपनी मां के विरोध में सोशल मीडिया पर लिखा था और वीडियो भी शेयर किया था। अब राजा भैया की बड़ बेटी राघवी कुमारी अब खुलकर अपने पिता के विरोध करने लग गई है।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया (Kunda MLA Raghuraj Pratap Singh alias Raja Bhaiya) के परिवार में चल रहा कलह अब पूर्ण रूप से राजनीतिक के रंग में रंग चुका है। अभी तक यह विवाद राजा भैया और उनकी पत्नी के बीच रहा था। अब इस विवाद में उनके बच्चे भी उतर आए है। कुछ दिनों पहले राजा भैया के बेटे शिवराज प्रताप सिंह ने अपनी मां के विरोध में सोशल मीडिया पर लिखा था और वीडियो भी शेयर किया था। अब राजा भैया की बड़ बेटी राघवी कुमारी अब खुलकर अपने पिता के विरोध करने लग गई है। अब इस विवाद में यह साफ हो चुका है कि राजा भैया के दोनों बेटे अपने पिता के पक्ष में है। वहीं दोनों बेटियां अपनी मां भानवी सिंह के पक्ष में है। बड़ी बेटी राघवी कुमारी ने एक वीडियो जारी कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तीखे सवाल किए है।

विधायक और बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की बड़ी बेटी राघवी कुमारी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ से कई सवाल पूछे है। उन्होने वीडिया में कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमे प्रताड़ित न करे और हम पर फर्जी मुकदमे न करवाएं। इससे अच्छा सीएम योगी एक ही बार में उनकी मां और बहन सहित उन्हे मरवा दे, लेकिन इस तरह धीरे—धीरे प्रताड़ित करना बंद करे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से राघवी कुमारी ने कहा कि हम बहुत त्रस्त हो चुके है। हम मांग करते है कि हमें हमारी मां और हमारी बहन को एक बार में ही मरवा दीजिए। धीरे-धीरे करके हम लोगों के हाथ पैर मत काटिए।

सरकार के समर्थन से मां पर किया जा रहे फर्जी मुकदमे

राघवी कुमारी द्धारा जारी वीडियो में उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए है। उन्होने के कहा कि सरकार के समर्थन से ही मां पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे है। यह पीड़ा हम लोग झेल नहीं पा रहे है। राघवी ने बताया कि एक अनजान व्यक्ति जिसका नाम अजय सिंह राणा है उसने फैजाबाद में मां पर बिना आधार के आरोप लगा कर मुकदमा दर्ज कराया है। अब इस मामले में मां को फैजाबाद बुलाया जा रहा है। वहां तो हम में से कोई भी कभी नहीं गया है।

हजरतगंज थाने में भी दर्ज है मुकदमा

राजा भैया की बेटी राघवी कुमारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज थाने में भी मां पर फर्जी मुकदमा दर्ज है। इस मामले में वहां के डीसीपी कहते हैं कि हमें मामले की जानकारी नहीं है। वहीं एसएचओ से पूछने पर वह कहते है कि ऊपर का मामला है। इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। इंटरनल सिक्योरिटी ने उत्तर प्रदेश पुलिस को कार्रवाई करने के लिए कहा है और पुलिस उल्टा ही हमारी मां को परेशान कर रही है। तमाम खतरनाक हथियारों की जानकारी भी पुलिस को दी गई, लेकिन यूपी पुलिस उल्टा मां को ही परेशान कर रही है।

सीएम योगी के संरक्षण में दर्ज हो रहे फर्जी मुकदमे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर गंभीर आरोप लगाते हुए राघवी कुमारी ने कहा कि यह सब सरकार के संरक्षण में हो रहा है। क्षत्रिय धर्म हमें यह सब नहीं सिखाता है। सेंटर ने यूपी पुलिस को जांच के आदेश दिए है। इसके बाद योगी सरकार और यूपी पुलिस मां को चुप कराने के लिए फर्जी मुकदमे दर्ज करवा कर हमें वहां बुलवाया जा रहा है।राघवी ने आरोप लगाते हुए कहा कि वहां जाने पर यह लोग मां को आराम से मार देंगे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बदलवा देंगे। यह मां को पागल भी घोषित कर सकते है।इसके बाद मैं और बहन मां के लिए न्याय मांगते रह जाएंगे। राघवी ने कहा कि बाहुबल, पैसा और सीएम योगी के समर्थन से हम सालों से पीड़ित है। राघवी ने कहा कि दिल्ली पुलिस जब कार्रवाई करने लखनऊ गई थी। इस दौरान यूपी पुलिस के गनर ने दिनदहाड़े गवाहों के घर जाकर डराया धमकाया था। यह वह वो गनर है जो सुरक्षा के लिए एलॉट होते हैं।

