Lucknow : 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज

Lucknow : आज 26 जनवरी 2026 को पूरा भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस अवसर पर देश के कोने-कोने में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस बीच, उत्तर प्रदेश के मुखमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है।

77वें गणतंत्र दिवस पर मुखमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, “देश के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर, मैं उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 1950 में इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। आज हम एक नए भारत का विजन देख रहे हैं, जिसमें हमारे संविधान ने अहम भूमिका निभाई है। इस अवसर पर, मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सम्मानपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं, जिनके नेतृत्व में भारत का स्वतंत्रता आंदोलन नई ऊंचाइयों पर पहुंचा, और मैं उनकी प्यारी यादों को नमन करता हूं।”

मुखमंत्री योगी ने कहा, “…मैं देश के उन सभी जाने-माने और गुमनाम बहादुर सपूतों को भी सम्मानपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने आज़ाद भारत में देश की अंदरूनी और बाहरी सुरक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मैं पूरी श्रद्धा के साथ उनकी यादों को नमन करता हूं और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं।”

मुखमंत्री ने कहा, “…संविधान के प्रति पूरे विश्वास, सम्मान और समर्पण के साथ काम करना हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है, क्योंकि यह अनुकूल और चुनौतीपूर्ण दोनों परिस्थितियों में देश की मार्गदर्शक शक्ति रहा है। यह बदले में, संविधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और भक्ति को दर्शाता है। हम सभी जानते हैं कि जब भी हम संविधान के मूल मूल्यों और भावना को बनाए रखते हैं, तो हम वास्तव में भारत माता के उन महान सपूतों का सम्मान करते हैं जिनके बलिदानों ने एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र की नींव रखी।”