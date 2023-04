Viral Video: स्टेज पर चढ़ दुल्हन ने चलाई गोलियां, दूल्हे का हुआ ऐसा हाल

Viral Video: अक्सर सोशल मीडिया पर हर्ष फायरिंग के कई वीडियो देखने को मिलते हैं। इन दिनों भी एक ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जयमाला के दौरान दुल्हन को हाथ में रिवॉल्वर लिए तड़ातड़ गोलियां चलाते देखा जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद फिलहाल पुलिस दुल्हन की तलीश में जुट गई है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी के दौरान एक दुल्हन स्टेज पर एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग करती है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि वरमाला के दौरान दूल्हा-दुल्हन स्टोज पर बैठे हैं।

In UP's Hathras, a groom sat with "kato toh khoon nhi" face next to the bride. pic.twitter.com/i7iNqiMIP4

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) April 9, 2023